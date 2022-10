In der Abwehr droht Wimmer ein radikaler Umbau

Seine siegreiche Startelf aus der Bundesliga wird VfB-Interimstrainer Michael Wimmer im DFB-Pokal auf mindestens einer Position umbauen müssen. Womöglich sogar auf mehreren.

Denn speziell die Abwehrkette bereitet dem 42-Jährigen Sorgen. Neben dem Langzeitverletzten Josh Vagnoman (Aufbautraining) wackeln nämlich Dinos Mavropanos (Schädelprellung) und Dan-Axel Zagadou, der sich für das Dienstagstraining mit heftigen Kopfschmerzen abmeldete. "Hinter beiden steht ein großes Fragezeichen", sagt Wimmer einen Tag vor dem Kräftemessen mit Zweitligist Arminia Bielefeld am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Da auch Waldemar Anton wegen einer Sperre aus Pokalrunde eins passen muss, droht Wimmer, die Dreierreihe aus dem 4:1 gegen den VfL Bochum wegzubrechen.

Ein Schlag ins Kontor für die Stuttgarter, die neben diesem Trio mit Hiroki Ito nur noch einen ausgebildeten und bundesligaerfahrenen Innenverteidiger im Kader hätten, zudem Antonis Aidonis, der jedoch über keinerlei Praxis in der Beletage in der laufenden Saison verfügt. Rechtsverteidiger Pascal Stenzel käme für die Rolle halbrechts in der Dreierkette in Frage.

Baut Wimmer trotz der Verunsicherung erneut um?

"Wir haben mit Wataru eine Alternative für die Dreierkette", nennt Wimmer Kapitän Endo als möglichen Mann fürs Zentrum. "Atakan Karazor kann das spielen, Niko Nartey auch." Dennoch: Optimal wäre ein derart großflächiger Umbau keineswegs, zumal der Mannschaft auch beim ersten Saisondreier gegen Bochum phasenweise eine gewisse Verunsicherung anzumerken war.

Im Tor gibt es dagegen keine Überraschung: Hier hält Wimmer an der Absprache fest, Fabian Bredlow im Pokal zwischen die Pfosten zu schicken, zumal Florian Müller ohnehin angeschlagen ist. Der Stammkeeper agierte gegen Bochum nicht gerade überzeugend, Wimmer allerdings stärkte Müller öffentlich, sprach von einem guten Spiel des 24-Jährigen.

Die Trainersuche könnte sich ziehen

Neben der Aktualität auf dem Rasen bewegt die Stuttgarter freilich auch die Trainersuche. Nur Wimmer offenbar weniger. Gebetsmühlenartig wiederholt er, dass er so lange die Chefrolle einnehme, bis ein Nachfolger für Pellegrino Matarazzo gefunden sei. Der derzeit vereinslose Jess Thorup und Alfred Schreuder, bis 2024 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, sind die Kandidaten. Sollten die VfB-Verantwortlichen den Niederländer bevorzugen und auch Schreuder in die Bundesliga zurückkehren wollen, könnte es durchaus sein, dass sich die Personalie noch ein wenig in die Länge ziehen wird.