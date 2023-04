"In den Haaren gehabt": Winklers perfekte Antwort nach Trainings-Rüffel

Mit seinen drei Treffern war Marten Winkler (20) der entscheidende Mann bei Waldhof Mannheims 4:1 gegen Halle. Der Angreifer zahlte das Vertrauen seines Trainers zurück - das er trotz schwacher Trainingseinheiten erhalten hatte.

Den 14. Sieg im 17. Heimspiel diese Saison fuhr der SV Waldhof Mannheim mit dem 4:1 gegen Halle ein. Bevor dies den Gastgebern überhaupt gelingen konnte, hatte die Mannschaft von Christian Neidhart erstmal einen frühen Rückstand (Deniz, 6.) aufholen müssen - und bewies erneut Comeback-Qualitäten. Bereits zum siebten Mal drehte Waldhof eine Partie im eigenen Stadion und ging letztendlich als Sieger vom Feld.

Schon vor der Partie hatte Mannheims Coach die Heimstärke seines Teams betont: "Hier zu Hause sind wir halt einfach eine Macht", waren die Worte, die der 54-Jährige vor Anpfiff am Mikrofon bei "MagentaSport" gewählt hatte. Die These des Trainers wurde also bestätigt, indem seine Truppe "eine sehr, sehr gute Antwort gegeben hat." Man habe laut Neidhart gemerkt, dass seine Spieler "richtig Bock hatten, heute zu zocken, gerade im letzten Drittel."

Dann hat er mir nach dem Spiel gesagt: 'Siehst du Trainer, ich mach es doch im Spiel.' Christian Neidhart über Marten Winkler

Der entscheidende Faktor in besagtem letzten Drittel war ohne Zweifel Marten Winkler, der mit seinem Dreierpack am Freitagabend zu überzeugen wusste - anders als unter der Woche, wie Neidhart nach der Partie verriet: "Ich habe mich in der Woche eigentlich noch in den Haaren gehabt mit Marten, weil er zu wenig gemacht hat im Training und sich so ein bisschen ausruht auf seiner Qualität", erzählte Mannheims Coach und fügte an: "Dann hat er mir nach dem Spiel gesagt: 'Siehst du Trainer, ich mach es doch im Spiel.' Und dann ist das in Ordnung."

Neidhart würde Winkler "gerne" halten - und bleibt realistisch

Bei neun Treffern steht der Linksfuß mittlerweile in der 3. Liga, ist damit hinter Kapitän Dominik Martinovic (10 Tore) der zweiterfolgreichste Torschütze im Team. Wenig verwunderlich ist es also, dass der Trainer seinen Schützling, der derzeit auf Leihbasis von Hertha BSC beim Drittligisten aufläuft, auch über das Saisonende hinaus "gerne, gerne, gerne" halten würde. Die Situation um den Torjäger betrachtet Neidhart jedoch realistisch: "Wir haben leider nicht die Hand drauf. Er ist ausgeliehen von Hertha und klar, er spielt sich natürlich auch gerade in den Mittelpunkt, das weiß er."

Der Angreifer selbst ließ sich im Interview nach dem Schlusspfiff keine Tendenz bezüglich seiner Zukunftsplanung entlocken und stellte klar, dass das "alles am Ende der Saison entschieden" wird. Winkler betonte, er möchte sich auf die ausstehenden Spiele in der 3. Liga "fokussieren, und alles kommt, wie es kommt."

Machbares Restprogramm für Mannheim?

Mit dem Dreier wahrten die Mannheimer den Anschluss an Rang vier, der aufgrund des nicht-aufstiegsberechtigten SC Freiburg II womöglich das angepeilte Ziel in Bezug auf den Relegationsplatz sein muss. Mit den Kellerkindern Zwickau (06. Mai) und Oldenburg (13. Mai) sowie den im Mittelfeld angesiedelten Münchner Löwen (19. Mai) und Duisburg (27. Mai) trifft Waldhof im Saisonendspurt auf keinen Gegner aus dem oberen Tabellensegment.

Im Kampf um die Aufstiegsplätze kann die Truppe von Christian Neidhart dazu aller Voraussicht nach auch auf Marten Winkler setzen, bei dem nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 61. Minute nach Eigenaussage "alles gut" sei.