"In den gegebenen Umständen das Richtige": Chelseas Hauptsponsor setzt aus

Am Donnerstag teilte das Mobilfunk-Unternehmen "Three" mit, das Sponsoring des FC Chelsea aussetzen zu wollen. Betroffen sind sowohl Werbung im Stadionumfeld, aber auch das Trikot der Blues.

Es bleiben unruhige Zeiten für den FC Chelsea: Zunächst hatte sich Klub-Besitzer Roman Abramovich entschieden, den Londoner Traditionsverein aufgrund drohender Sanktionen zu verkaufen - ehe genau diese Sanktionen das Vorhaben des russischen Oligarchen verhinderten.

Sanktionen begründen Pause

Nun mussten die Blues nur kurz darauf den nächsten Rückschlag hinnehmen. Denn wie Hauptsponsor Three am Donnerstag mitteilte, habe man vor, das Sponsoring des Teams von Trainer Thomas Tuchel vorerst nicht mehr aufrechtzuerhalten: "Im Lichte der jüngsten Sanktionen verlangen wir vom FC Chelsea, dass unser Sponsoring des Klubs ausgesetzt wird", hieß es in einer Mitteilung des Mobilfunk-Unternehmens am Donnerstag.

Darin inbegriffen sei die "Entfernung unserer Marke von Trikots und aus dem Stadionumfeld". Die Entscheidung sei "unter den gegebenen Umständen das Richtige". Medienberichten zufolge lässt sich das Unternehmen die Werbung für den Champions-League-Sieger umgerechnet rund 48 Millionen Euro pro Saison kosten.

Sponsorenvertrag endet 2023

Wie lange die Werbung des Hauptsponsors aus dem Umfeld Chelseas verschwindet, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Vertrag der beiden Parteien besteht seit 2020 und läuft laut "The Athletic" noch bis 2023. Unklar bleibt ebenfalls, ob die Londoner zukünftig mit einem anderen oder komplett ohne Trikot-Sponsor auflaufen werden. Donnerstagabend prangte während der Partie in Norwich noch das Logo des Mobilfunk-Herstellers auf der Brust der Blues.