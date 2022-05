In Bocholt kochen gegen Schwarz-Weiß Essen die Emotionen hoch - VfB 03 Hilden strauchelt

Tabellenführer 1. FC Bocholt hat gegen Schwarz-Weiß Essen ein emotionsgeladenes Heimspiel gewonnen, in dem einige wenige Zuschauer geschmacklos übertrieben. Der VfB 03 Hilden scheint nach der Niederlage beim TVD Velbert schlechte Karten im Aufstiegsrennen zu haben, die SSVg Velbert konnte sich indes auf einen treffsicheren Abwehrspieler verlassen.

Spätestens nachdem die SSVg Velbert und der 1. FC Bocholt ihre Sonntagsspiele für sich entschieden, war klar, dass der VfB 03 Hilden im Dreikampf an der Spitze nur noch Außenseiterchancen hat.

Hilden nämlich fuhr am Samstag vom TVD Velbert mit einer 2:4-Niederlage heim. Mit einem von Kluft abgeschlossenen Konter ging der TVD in Führung (13.). Zehn Minuten später schlug der Torschütze erneut zu, diesmal nutzte er einen Ballverlust der Hildener eiskalt aus.

Schon in der 29. Minute keimte bei den Gästen neue Hoffnung auf, als Kapitän Schaumburg, der am Saisonende seine Karriere beenden wird, auf Weber ablegte und dieser verkürzte. Aber Kluft war an diesem Nachmittag einfach eine Klasse für sich, in der 41. Minute erzielte er das 3:1.

Was sich der VfB auch in der Pause vorgenommen hatte, mit dem 4:1 durch Schubert-Abubakari zog Velbert dem Aufstiegsanwärter schnell den Stecker. Daran änderte auch das 2:4 von Altuntas nichts mehr (68.).

Der doppelte Urban

Die stadtinterne Vorlage nutzte die SSVg Velbert mit einem 2:1-Sieg am Sonntag bei Ratingen 04/19. Defensivspieler Urban schlüpfte dabei in die ungewohnte Rolle des Torschützen. Erst köpfte er in der 35. Minute eine Flanke von Schiebener ins Tor, dann entschied sein Elfmetertreffer in der 77. Minute das Spiel. Zwischenzeitlich hatte Ilbay in der 37. Minute mit einem verwandelten Strafstoß ausgeglichen.

Spitzenreiter 1. FC Bocholt, der ein Spiel mehr absolviert hat als der neue Zweite aus Velbert, erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Essener boten gut Paroli, ein schneller Tempogegenstoß brachte dem FCB in der 40. Minute allerdings die Führung. Yanagisawa war erfolgreich im Eins-gegen-Eins vor Gästetorwart Jaschin. Schwarz-Weiß antwortete schlagartig, Romano brachte in der 45. Minute einen direkten Freistoß im Tor unter - 1:1.

Ein umstrittener Elfmeter

Der Kipppunkt dieser Partie ereignete sich in der 72. Minute, als Jaschin hochsprang, um den Ball zu fangen, dabei aber einen Bocholter Angreifer traf. Der Schiedsrichter gab Elfmeter, Essen war außer sich. Platzek blieb cool und versenkte den Strafstoß. In der Nachspielzeit legte Wakamiya das 3:1 nach. Er traf ins leere Tor, Jaschin war in der Hoffnung auf einen späten Ausgleich mit nach vorne geeilt.

620 Zuschauer sahen ein emotionales Spiel, aber mindestens zwei von ihnen übertrieben es auf inakzeptable Weise: Wie Bocholt am späten Sonntagabend mitteilte, hatten offenbar Zuschauer Essens Trainer Suat Tokat angespuckt. Zu allem Überfluss sollen auf den Rängen auch rassistische Beleidigungen ausgestoßen worden seien. Der FCB schreibt auf Facebook: "Als erste Konsequenz haben wir unverzüglich zwei Personen, die wir eindeutig identifizieren konnten, des Stadions verwiesen. Das werden wir auch zukünftig ausnahmslos so ahnden: Der 1. FC Bocholt steht für ein weltoffenes Miteinander! Für Rassismus und asoziales Verhalten ist bei uns kein Platz! Wir entschuldigen uns in aller Form bei Suat Tokat und bei den betroffenen ETB-Spielern. Das Verhalten Einzelner repräsentiert keinesfalls die Werte des 1. FC Bocholt oder der großen Mehrheit unserer Anhänger!"

Gespielt statt gespuckt wurde derweil noch auf zwei weiteren Plätzen: Die Sportfreunde Baumberg schlugen den 1. FC Monheim mit 3:2. Das Spiel nahm gegen Ende richtig Fahrt auf, die von Klotz (6.) und Sarikaya (60.) hergestellte 2:0-Führung glich Touratzidis in den Minute 83 und 90+1 noch aus, ehe Sarikaya in der dritten Minute der Nachspielzeit seinen Baumbergern doch noch den Dreier bescherte.

Ohne Sieger blieb das Match zwischen der SpVg Schonnebeck und dem TSV Meerbusch. Erst traf Ayan für den TSV (6.), Dertwinkel erzielte in der 62. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand.