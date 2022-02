In Berlin geht nichts: BAK gegen Lok abgesagt

Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell in der Regionalliga Nordost zwischen dem Berliner AK und dem 1. FC Lok Leipzig wurde kurzfristig abgesagt.

In Berlin wird am Samstag kein Fußballspiel stattfinden. imago images/Matthias Koch

Das Sturmtief "Zeynep" beeinträchtigt den Terminkalender in ganz Deutschland. In der 3. Liga kann in Osnabrück nicht gespielt werden, in Berlin hat nun der Berliner Fußball-Verband (BFV) alle Spiele vom Samstag wegen der Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen abgesagt.

Die Generalabsage gelte vorerst nur für Samstag, hieß es vom Verband. Der Spielbetrieb am Sonntag werde nach bisherigem Stand wie geplant stattfinden.

Betroffen davon ist auch das Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost. Der BAK, mit 48 Punkten Fünfter, hätte um 14.05 Uhr Lok Leipzig erwartet, das mit 52 Zählern bei einem Spiel weniger derzeit hartnäckigster Verfolger von Spitzenreiter BFC Dynamo ist.

Die Berliner machten zuletzt mit der Verpflichtung von Änis Ben-Hatira auf sich aufmerksam, warten aber seit drei Spielen auf einen Sieg und haben so die klasse Ausgangsposition im Aufstiegsrennen verspielt. Lok dagegen hatte richtig Fahrt aufgenommen, wurde nach sechs Siegen in Folge zuletzt aber von Optik Rathenow beim 1:1 leicht abgebremst.