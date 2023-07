In beratender Funktion: Beister kehrt nach Uerdingen zurück

Nach seinem jüngst vermeldeten Karriereende will Ex-Profi Maximilian Beister seinen Ex-Verein KFC Uerdingen unterstützen - und zwar in der Nachwuchsarbeit.

Er wolle künftig "junge Talente auf ihrem Weg begleiten und ihnen meine Erfahrungen weitergeben", sagte Maximilian Beister vor wenigen Tagen, als er im selben Zug das Ende seiner aktiven Karriere ankündigte. Der 32-Jährige blickt auf 47 Erstliga- und 76 Zweitliga-Spiele zurück, hinterließ zuvor schon in den deutschen U-Auswahlmannschaften seine Spuren. Die große Karriere, die manch Beobachter ihm prophezeite, wurde es für den Offensivspieler nicht - und dennoch: "Ich bin unendlich dankbar für die unvergesslichen Momente auf dem Platz und die zahlreichen Erfolge, die ich erleben durfte."

Ein Erfolg - nämlich der Aufstieg in die 3. Liga - gelang ihm auch mit dem KFC Uerdingen, für den er zwischen Januar 2018 und Juni 2019 am Ball war. Und zu den Krefeldern, die zwischenzeitlich wieder in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein gelandet sind, zieht es ihn nun, nach Ende seiner Karriere, auch wieder zurück. Beister sei eine "Vereinsikone", schwärmen sie beim KFC in einer Meldung, die den ehemaligen Bundesliga-Profi als neuesten Zugang neben dem Platz feiert. "Ab sofort unterstützt der 'Held von Duisburg' (eine Anspielung auf Beisters Treffer im Relegations-Hinspiel gegen Waldhof Mannheim, Anm.d.Red.) Dmitry Voronov im Hintergrund beratend bei seinen zahlreichen Aufgaben."

"Verein etwas zurückzahlen"

Im Klartext: Eine klar umrissene Funktion übernimmt Beister, der zudem zweiter Vorsitzender des von ihm selbst mitgegründeten SC Lüneburg ist, zwar nicht, dennoch steht für ihn künftig auch hier die erwähnte Nachwuchsarbeit im Zentrum: Denn der 37-jährige Voronov ist seit Anfang Juli neuer Geschäftsführer Sport der KFC-Nachwuchsabteilung.

"Nach Beendigung meiner aktiven Karriere ergibt sich für mich nun die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und dem Verein, dem ich viel zu verdanken habe, etwas zurückzahlen zu können", so Beister selbst über sein Engagement. "Ich freue mich sehr über Maxis Unterstützung. Wir kennen uns schon länger und so war es ein naheliegender Schritt, ihn ins Boot zu holen. Davon kann der Verein nur profitieren", hofft Voronov.