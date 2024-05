In anderer Funktion: Ex-Profi Mattuschka bleibt der VSG Altglienicke erhalten

Torsten Mattuschka beendet zum Saisonende seine Arbeit als Co-Trainer bei der VSG Altglienicke und rückt in das Team der sportlichen Leitung des Nordost-Regionalligisten auf.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Statistiken

Transfers

Viel Bewegung herrschte in den vergangen Tagen beim Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke. Neben dem Abgang von Top-Torjäger Tolcay Cigerci, der mit Cottbus in die 3. Liga geht, wurde mit Semih Keskin ein Nachfolger für den im Sommer scheidenden Cheftrainer Murat Salar präsentiert.

Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, verliert die VSG Altglienicke nun zusätzlich einen prominenten Namen auf der Trainerbank. Mit Torsten Mattuschka wird ein 171-maliger Zweitligaspieler seine Tätigkeit als Co-Trainer im Sommer beenden. "Tusche" wird dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Der Ex-Profi, der für Union Berlin und Energie Cottbus auf 257 Einsätze in der 2. Bundesliga und 3. Liga kommt, rückt in das Team der sportlichen Leitung auf und soll dort "seine Erfahrung und Expertise einbringen, um die Mannschaft weiterzuentwickeln."

Beispielhafte Identifikation mit dem Verein

"Wir freuen uns sehr, dass Tusche der VSG Altglienicke auch in Zukunft erhalten bleibt", freut sich Geschäftsführer Daniel Böhm. "Seine Identifikation mit dem Verein und seine Leidenschaft für den Fußball sind beispielhaft. Wir sind überzeugt, dass er in seiner neuen Funktion einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Vereins leisten wird."

Mattuschka, dem die VSG Altglienicke "in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen" ist, freut sich auf die neue Herausforderung und "möchte weiterhin dazu beitragen, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen."