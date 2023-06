In 57 Minuten zum Sieg: Struff zieht souverän ins Achtelfinale ein

Jan-Lennard Struff hat als einziger Deutscher den Sprung ins Achtelfinale beim ATP-Turnier in Stuttgart geschafft. Für seinen Zweisatzerfolg gegen den Chinesen Zhizhen Zhang benötigte der 33-Jährige weniger als eine Stunde.

Jan-Lennard Struff setzte sich am Dienstag souverän in zwei Sätzen durch. IMAGO/Pressefoto Baumann

Nach den Niederlagen von Oscar Otte und Daniel Altmaier am Dienstagmittag hat Jan-Lennard Struff mit seinem Einzug ins Achtefinale beim ATP-Turnier in Stuttgart für eine positive Nachricht aus deutscher Sicht gesorgt. In weniger als einer Stunde setzte sich der Warsteiner gegen den Chinesen Zhizhen Zhang mit 6:1, 6:4 durch.

Dabei begann die Partie umkämpft. Nach Breaks auf beiden Seiten übernahm Struff erst ab dem dritten Spiel das Kommando. Mit kraftvollen Aufschlägen und großem Selbstvertrauen aus den vergangenen Turnieren sicherte er sich innerhalb von 23 Minuten den ersten Satz mit 6:1.

Struff nach durchwachsenen Trainings zufrieden: "Der Sieg tut gut"

Auch im zweiten Durchgang dominierte der Warsteiner und erarbeite sich mit präzisen Schlägen von der Grundlinie nach 57 Minuten den ersten Matchball, den der 33-Jährige spektakulär per Ass verwandelte und somit den zweiten Satz mit 6:4 für sich entschied.

Nach seiner starken Performance zeigte sich Struff beim Siegerinterview hochzufrieden - vor allem, weil die Tage vor dem Auftaktmatch nicht wirklich nach Plan für ihn verliefen: "Ich bin sehr happy. Im Training habe ich jetzt nicht überragend gespielt." Bei seinem Auftritt auf dem Stuttgarter Center Court am Dienstagnachmittag präsentierte sich der 33-Jährige jedoch von Grund auf verändert: "Ich habe sehr aggressiv gespielt, bin direkt drangeblieben. Der Sieg tut gut."

Im Viertelfinale wartet womöglich Tsitsipas

Im Achtelfinale trifft Struff nun auf den Sieger der Partie Tommy Paul gegen Benjamin Bonzi am späten Dienstagnachmittag, ehe es im Viertelfinale möglicherweise gegen den an Eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas gehen könnte.

Für Struff zählte am Dienstag aber vor allem die eigene Leistung: "Das erste Rasenmatch ist immer brutal schwierig, man weiß nie, wo man steht." Nach den starken Auftritten im Frühjahr darf sich der 33-Jährige nun Hoffnungen auf eine womöglich ebenso erfolgreiche Rasen-Saison machen.