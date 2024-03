In 14 Minuten zu 270 Minuten Pause: Kwarteng fehlt Bochum drei Spiele

Als Joker kam Moritz-Broni Kwarteng in die Partie gegen RB Leipzig, der Bochumer musste das Spiel gegen die Sachsen aber schon vorzeitig beenden. Der 25-Jährige fehlt dem VfL nun drei Spiele.

In Magdeburg startete Moritz-Broni Kwarteng in der vergangenen Saison durch, in 29 Spielen gelangen ihm zehn Tore in der 2. Bundesliga. Doch seit seinem Wechsel zum VfL Bochum läuft es nicht mehr rund. Zwar kommt er eine Spielklasse höher auf bislang elf Einsätze, doch in der Startelf stand er nur zweimal, ein Spiel über die kompletten 90 Minuten hat der 25-Jährige im Bochumer Dress noch nicht gemacht.

Und in nächster Zeit wird erst einmal überhaupt kein Spiel dazukommen, denn der Mittelfeldspieler sah beim 1:4 des Revierklubs gegen RB Leipzig in der 86. Minute die Rote Karte von Schiedsrichter Harm Osmers, nachdem er sich ein Frustfoul an Lois Openda geleistet hatte. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung von Osmers, nach 14 Minuten war die Partie für Kwarteng auf jeden Fall wieder beendet.

Das DFB-Sportgericht hat Kwarteng nun wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall für drei Spiele gesperrt, wie der Verband am Dienstag mitteilte.

Kellerduelle ohne Kwarteng

Ein Rückschlag beim Versuch des Mittelfeldspielers, in Bochum endlich Fuß zu fassen. Denn die Partie am kommenden Sonntag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht ebenso wie die Kellerduelle am 16. März beim 1. FSV Mainz 05 und am 31. März gegen den SV Darmstadt 98 ohne ihn über die Bühne.