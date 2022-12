Improvisieren statt einspielen: Xabi Alonsos Zwänge gegen Zürich

Mit der Rückkehr von Florian Wirtz und Karim Bellarabi hatte sich das Lazarett von Bayer 04 etwas gelichtet. Doch vor dem Test am Samstag gegen den FC Zürich drohen weitere Ausfälle.

Die Winter-WM in Katar - man mag es nicht glauben - hat auch etwas Gutes. Vor allem für Bayer 04 Leverkusen und den neuen Trainer der Werkself, Xabi Alonso. Denn durch das Turnier im Wüstenstaat bietet der Terminkalender in diesem Jahr dem erst Anfang Oktober verpflichteten Spanier die einmalige Gelegenheit, eine richtige Wintervorbereitung durchzuziehen. So weit zur Theorie.

Die Praxis sieht trotz insgesamt fast fünf Trainingswochen bis zum Wiederauftakt in der Liga am 22. Januar aber doch etwas anders aus. Zwar wird Bayer mit vier Testspielen dann mehr Partien absolviert haben als im Sommer, doch zumindest in der ersten Phase der Vorbereitung, die am 18. Dezember endet, halten sich die Möglichkeiten für Xabi Alonso in Grenzen, seine Mannschaft wirklich einspielen zu lassen.

Sieben Spieler fehlen aktuell

Akut fallen sieben Akteure gesundheitsbedingt aus: Am Mittwoch fehlten die erkrankten Kerem Demirbay und Daley Sinkgraven genauso beim Training wie die unter Rückenproblemen leidenden Andrey Lunev und Nadiem Amiri. Patrik Schick (Leiste), Charles Aranguiz (Wade) und Timothy Fosu-Mensah (muskuläre Probleme) befinden sich ohnehin seit mehr oder weniger langer Zeit in der Reha.

Zudem stehen Jeremie Frimpong (Niederlande) und Exequiel Palacios (Argentinien) nach oder wegen ihrer WM-Teilnahme nicht zur Verfügung. Wie schon in Glasgow wird Xabi Alonso also auch am Samstag gegen den FC Zürich (Anstoß 13 Uhr im Ulrich-Haberland-Stadion) improvisieren müssen, auch wenn die WM-Rückkehrer Sardar Azmoun und Piero Hincapie erstmals wieder mitwirken könnten.

Großer Mangel rechts hinten

Ein gelernter Rechtsverteidiger steht dem Trainer allerdings aufgrund des Fehlens von Frimpong und Fosu-Mensah erneut nicht zur Verfügung. Beim 0:3 gegen die Rangers musste auf dieser Position der zentrale Mittelfeldspieler Ayman Azhil aushelfen, der prompt beim ersten Gegentreffer nicht gut aussah.

Könnten Demiraby und Amiri gegen den Schweizer Meister nicht mitwirken, würden insgesamt vier potenzielle Akteure für eine Doppelsechs ausfallen, da eben auch Aranguiz und Palacios fehlen. So bliebe Xabi Alonso nur noch Robert Andrich für das defensive Mittelfeld.

Vor Andrich könnten mit dem 17-jährigen Zidan Sertdemir und Jungstar Florian Wirtz (19) zwei Achter agieren. Wobei Letzterer nach seiner langen Verletzungspause (Kreuzbandriss) wohl höchstens für 45 Minuten eingesetzt werden soll. Wie schon in Glasgow, als Madi Monamay, Isaiah Okafor und Noah Pesch eingewechselt wurden, werden U-19-Akteure das Aufgebot komplettieren müssen.

Im Sturm hingegen ergeben sich für den Trainer trotz des Ausfalls von Torjäger Schick Variations- und Wechselmöglichkeiten: Die Rolle als Mittelstürmer könnten sich Adam Hlozek und Azmoun teilen. Auch die Flügelpositionen in einem möglichen 4-3-3 wären mit Callum Hudson-Odoi, der nach Freistellung aus privaten Gründen wieder in Leverkusen trainiert, Amine Adli, Moussa Diaby und Karim Bellarabi doppelt besetzt.