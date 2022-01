Improvisationskünstler Tedesco und die Sorge um den "Rattenschwanz"

Auch RB Leipzig hat mit den Folgen zahlreicher Coronafälle zu kämpfen. Jammern will Domenico Tedesco vor dem Duell mit Mainz 05 aber nicht.

Es ist eine recht verzwickte erste Januar-Woche für Domenico Tedesco. Der neue Trainer von RB Leipzig war am Montag eigentlich mit dem Vorhaben angetreten, den Resetknopf zu drücken und seiner Mannschaft Inhalte zu vermitteln. Dazu war der Nachfolger des gescheiterten Jesse Marsch beim Amtsantritt Mitte Dezember nicht gekommen, weil drei Spiele binnen einer Woche keinen Raum für Trainingsarbeit ließen.

Den hatte Tedesco allerdings auch in den vergangenen Tagen wegen der nicht allein durch zahlreiche Coronafälle angespannten Personallage nur bedingt. Eigentlich wollte er eines der dringlichsten Probleme, spielerische Lösungen im letzten Drittel, in Angriff nehmen: "Dann haben wir gemerkt, wir haben gar keinen Stürmer mehr auf dem Platz."

Wie belastbar ist das Sturm-Trio?

Zumindest in diesem Punkt winkt gegen Mainz 05 Entspannung. André Silva und Christopher Nkunku sind nach ihren Coronainfektionen wieder im Training, ebenso Yussuf Poulsen nach achtwöchiger Verletzungspause wegen eines Muskelfaserrisses. Doch wie belastbar das Trio am Samstag tatsächlich ist, ist eine von vielen Ungewissheiten, die Tedesco aktuell umtreibt. "Es ist grundlegend so, dass wir versuchen, von Tag zu Tag zu denken", schildert er seine Strategie, "diese Kurzfristigkeit tut uns gut."

Wie im alten Jahr ist Tedesco auch zum Start 2022 als Improvisationskünstler gefragt. Beim Start gelang ihm dies nur mit mäßiger Ernte. Dem fulminanten 4:1-Auftaktsieg gegen Gladbach folgten beim 1:1 in Augsburg überflüssige Punkte und ein ernüchterndes 0:2 gegen Bielefeld. Tedesco hat mit seiner Belegschaft alle drei Spiele aufgearbeitet, hofft nun gegen Mainz auf entsprechende Lerneffekte und gibt sich zuversichtlich: "Das Gefühl ist sehr gut, ich habe einen guten Eindruck."

Gleichwohl treffe die aktuell auch über den Profifußball schwappende Coronawelle ein Gebilde wie RB Leipzig, das sich nach dem Trainerwechsel erst wieder neu finden muss, härter als eine gefestigte Mannschaft wie den FC Bayern. "Die Bayern trifft es kurzfristig brutal für die nächsten zwei Spiele, bei uns zieht sich der Rattenschwanz wahrscheinlich ein bisschen länger." Diese Aussage solle nicht als Jammern verstanden werden, betonte Tedesco: "Jammern tun wir nicht."

Hwang, Brobbey: Mintzlaff räumt Fehler ein

Derweil hat Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung Fehler bei der Trainerwahl und erstmals auch bei Transferentscheidungen im Sommer eingeräumt. "Im Übrigen hätten wir auch bei der Kaderzusammenstellung rückblickend ein Stück weit anders agieren müssen", erklärte Mintzlaff. So hätte man zum Beispiel Hee-Chan Hwang "eher behalten müssen", befand Mintzlaff. Der südkoreanische Stürmer wurde an die Wolverhampton Wanderers verliehen, auch um dem ablösefrei von Ajax Amsterdam geholten Brian Brobbey mehr Raum für Einsatzzeiten zu gewähren. Der Niederländer fasste aber nicht Fuß, wurde deshalb kürzlich wieder an seinen Heimatklub Ajax Amsterdam verliehen.

Mit nennenswerten Neuzugängen wird Tedesco bis Transferschluss wohl nicht rechnen können. "Das liegt im Bereich des Unwahrscheinlichen, es gibt keinen Aktionismus", bekräftigte Mintzlaff. Die seit der Trennung von Markus Krösche im Mai vakante Position des Sportdirektors will Mintzlaff "spätestens zur neuen Saison" besetzen und dann eine 1A-Lösung präsentieren: "Gehen Sie davon aus, dass wir jemanden verpflichten mit großer Kompetenz, langjähriger Erfahrung, Ausstrahlung und internationalem Netzwerk."