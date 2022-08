Imposant mit nur einem Neuen

Neue Reize im Kader wollte der FC Bayern mit seiner Transferpolitik in diesem Sommer setzen. Nach den ersten Eindrücken scheint dies gelungen, dabei müssen sich vier der fünf Zugänge aktuell mit einer Jokerrolle begnügen.

5:3 im Supercup bei RB Leipzig, 6:1 zum Saisonauftakt bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt: Der Saisonstart des FC Bayern geht als geglückt durch. Bemerkenswert: Elf Tore schossen die Münchner trotz des Abgangs von Robert Lewandowski. Trainer Julian Nagelsmann vertraute zweimal der identischen Startelf, und in der stand mit Sadio Mané nur ein Neuer. Der Senegalese, für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool geholt, fügte sich allerdings sehr gut ein, in beiden Spielen steuerte er jeweils einen Treffer zum Erfolg bei.

Druck der Neuzugänge macht Beine

Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel müssen sich dagegen gedulden und werden aktuell mit Kurzeinsätzen herangeführt. Schließlich hat der FC Bayern sie nicht nur für die ersten Saisonwochen verpflichtet, sondern plant in den kommenden Jahren mit ihnen. De Ligt muss seinen Fitnessrückstand aufholen, er legte am freien Montag eine Schicht ein. Bei ihm besteht auch deshalb keine Eile, weil Dayot Upamecano sich gegenüber der Vorsaison deutlich formverbessert zeigt. Das gilt auch für Benjamin Pavard rechts hinten, der im Konkurrenzkampf mit Mazraoui aktuell vorne liegt. Der Franzose traf sowohl im Supercup als auch in Frankfurt und präsentiert sich so gut wie lange nicht. Offenbar macht der Druck durch die Neuzugänge Beine, durften sich in der vergangenen Saison zu viele Spieler ihres Platzes sicher sein.

Für Marcel Sabitzer galt dies nicht, er bekam den Stempel des Fehleinkaufs aufgedrückt. Aktuell hat sich der Österreicher jedoch in die erste Elf neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs gekämpft. Leon Goretzka fehlt verletzt, Gravenberch ist offenbar bei allem Talent und der Begeisterung darüber noch nicht soweit. Vorteil Sabitzer. Was für Gravenberch gilt, gilt selbstverständlich noch mehr für den 17-jährigen Tel, der behutsam herangeführt werden soll und noch nicht als Stammspieler eingeplant ist.

Momentaufnahmen, an denen es für Nagelsmann aktuell wenig zu rütteln gibt, auch nicht am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Ab der letzten Augustwoche, mit dem Pokalspiel bei Viktoria Köln, beginnen jedoch die englischen Wochen für den Rekordmeister, in denen Nagelsmann sicher rotieren und jeder seine Startelfchance bekommen wird.