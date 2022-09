Impf-Thematik in Köln: Lapaczinski-Klage geht in die nächste Runde

Die nächste Runde in der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen dem 1. FC Köln und Denis Lapaczinski steht bevor. Es geht dabei auch um die brisante Frage: Muss ein Teammanager, der sich nahe an einer Profifußballmannschaft bewegt, gegen Corona geimpft sein oder nicht?

Der Bundesliga-Sechste würde diese Frage wohl mit "ja" beantworten. Am 3. Dezember 2021 hatte er Lapaczinski freigestellt, ihn von Mitte Februar 2022 an wieder beschäftigt - jedoch nicht mehr als direkten Mannschaftsbetreuer, sondern in einem Büro-Job. Dagegen hatte Lapaczinski ein Verfügungsverfahren angestrengt, um auf seinen alten Posten zurückzukehren. Das Arbeitsgericht (ArbG) Köln sah jedoch keine Eilbedürftigkeit in der Sache und wies die Klage zurück.

Nun klagt der ehemalige Fußballprofi auf Unwirksamkeit der Kündigung und seine Weiterbeschäftigung als Teammanager. Nach einem gescheiterten Gütetermin kommt es zum Kammertermin im Hauptsacheverfahren am 16. September. Dort wird - unter anderem - die brisante Frage verhandelt werden: Darf ein Arbeitgeber in dem sensiblen Bereich Profisport auf eine Corona-Impfung der Angestellten pochen, die sich nahe am Team bewegen?

Die Argumente für und gegen Lapaczinski

Juristisch ging im Verfügungsverfahren vor allen Dingen um das sogenannte Maßregelungsverbot, wonach der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht benachteiligen darf, weil dieser in zulässiger Weise seine Rechte ausübt - im konkreten Fall, weil sich Lapaczinski nicht impfen ließ.

Als Argument für den 40-Jährigen "ließe sich anführen, dass auch ein Teambetreuer im Sport arbeitsrechtlich nicht zu einer solchen Impfung verpflichtet ist bzw. werden kann und der Kläger mithin wegen der zulässigen Ausübung seines Rechts, sich nicht impfen zu lassen, benachteiligt wurde", erklärt Philipp Fischinger. Andererseits, so führt der renommierte Mannheimer Jura-Professor weiter aus, könne man auch beim Motiv des 1. FC Köln ansetzen: "Diesem geht es nämlich nicht um die Sanktionierung des Unterlassens der Impfung, sondern um den Schutz vor allem der Spieler vor Ansteckung." In dieser Argumentation wäre das Maßregelungsverbot nicht verletzt.

Freistellung in brisanter Phase

Das Problem für die Rheinländer ist: Nun, im Hauptsacheverfahren, greift das Kündigungsschutzgesetz. Wenn die Kölner ihre Kündigung auf die Nicht-Impfung Lapaczinskis stützen, fiele ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund weg, weil es keine Impfpflicht gibt. Auch eine betriebsbedingte Kündigung scheidet aus, denn der Job als Teammanager ist ja nicht obsolet geworden. Seit Lapaczinskis Aus agiert Marius Laux in dieser Rolle.

Ein dritter Grund wäre die personenbedingte Kündigung, wonach Lapaczinski nicht mehr in der Lage wäre, seinen Arbeit angemessen auszuführen. Auch hier sieht Fischinger Schwierigkeiten, weil der Ex-Teammanager ja mit regelmäßiger Testung und Maske sein Umfeld schützen könnte. Zudem hatte das ArbG Bonn in einem anderen Verfahren im Mai geurteilt, dass einer solchen Kündigung erst nach einer Abmahnung erfolgen darf. "Wenn der 1. FC Köln seine Kündigung mit Ausbleiben der Corona-Impfung begründet, habe ich große Zweifel, dass diese vor Gericht hält", folgert Fischinger.

Lapaczinskis Freistellung fiel in eine brisante Phase, pandemisch und (sport-)politisch betrachtet. Anfang November 2021 hatten mehrere Stars den DFB-Tross vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein und Armenien verlassen müssen wegen einer Corona-Infektion bei Niklas Süle, darunter Joshua Kimmich. Um den Bayern-Star war bereits zuvor nicht nur unter Fußballfans eine Debatte entbrannt, weil dieser sich bis dato nicht hatte impfen lassen. Damals hatte die Omikron-Welle die Bundesrepublik erfasst. Am 28. November musste in Leipzig das erste Geisterspiel der Bundesliga-Saison 2021/22 ausgetragen werden aufgrund einer lokalen Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000. Fünf Tage später stellte der FC Lapaczinski frei.