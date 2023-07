Imoudu schwimmt zu deutschem Rekord - Elendt bangt um WM-Teilnahme

Fünf Tage vor dem Start der Schwimm-Weltmeisterschaft in Fukuoka muss die angeschlagene Anna Elendt um ihre Teilnahme an der WM bangen. Bei den Männern überzeugte derweil ein Nicht-WM-Fahrer.

Am Abschlusstag der Finals 2023 nahm die deutsche WM-Hoffnung Anna Elendt nicht an der Endrunde über 200 Meter Brust teil. Die 21-Jährige, die bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr die Silbermedaille über 100 Meter gewonnen hatte, musste angeschlagen aussetzen. "Am Freitag habe ich mir über 100 Meter den Oberschenkel etwas gezerrt. Das muss ich am Montag von den Ärzten abklären lassen", erklärte die Hessin, die deshalb sogar um ihre WM-Teilnahme bangen muss: "Ich hoffe, dass es nur eine leichte Verletzung ist", so die zweifache Meisterin.

Imoudo egalisiert seinen Rekordwert im Finale

Für das Schwimm-Highlight am Sonntag sorgte indes ein Mann, der nicht zum deutschen Aufgebot bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft zählt. Mit 26,79 Sekunden hatte Melvin Imoudu den bisherigen Bestwert von Hendrik Feldwehr aus dem Jahr 2009 bereits im Vorlauf um vier Hundertstelsekunden unterboten, im Finale schwamm der 24-Jährige dann erneut dieselbe Zeit über die 50 Meter Brust. "Zweimal diese Zeit, damit habe ich nicht gerechnet", blickte der neue deutsche Meister auf seine beiden Durchgänge zurück.

Lucas Matzerath, der im Gegensatz zu Imoudu bei der WM dabei sein wird, verpasste damit seinen dritten Titel im Brust-Einzel bei den deutschen Meisterschaften. Mit 0,41 Sekunden Rückstand auf Imoudu landete der EM-Drittplatzierte auf dem zweiten Rang.