Imola bis 2025 im Formel-1-Rennkalender

Die Formel 1 macht bis 2025 Station im italienischen Imola. Wie die Rennserie am Montagabend mitteilte, gehört der Große Preis der Emilia-Romagna noch mindestens viermal fest zum Kalender, nachdem der Vertrag mit den Veranstaltern verlängert wurde.

Der Grand Prix im Autodromo Enzo e Dino Ferrari kehrte während der Coronavirus-Pandemie 2020 zurück, auch im vergangenen Jahr wurde auf der Traditionsstrecke gefahren. In diesem Jahr ist das vierte Saisonrennen am 24. April auf dem Kurs geplant.

"Es war ein komplizierter Vertrag, aber das Wichtigste ist, dass wir in der Lage waren, den GP in Imola bis 2025 zu bestätigen und dass wir in den nächsten Jahren zwei Rennen in Italien haben werden", sagte der Chef des italienischen Automobil-Clubs ACI, Angelo Sticchi Damiani.

Das Abkommen sei "eine großartige Teamleistung", sagte er: "Ich möchte der Regierung und Premierminister Mario Draghi, den Ministerien für auswärtige Angelegenheiten, Finanzen und Infrastruktur sowie der Region Emilia-Romagna meinen Dank aussprechen."