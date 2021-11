Immobile fällt gegen die Schweiz aus

Vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die Schweiz muss Italien einen herben Rückschlag einstecken: Ciro Immobile fällt aus.

Die Schweiz und Italien liegen in der Qualifikationsgruppe C mit 14 Punkten gleichauf, allerdings belegen die Azzurri wegen ihrer um zwei Tore besseren Tordifferenz Platz eins und können dementsprechend am Freitag (20.45 Uhr) im Falle eines Sieges im direkten Duell mit den Eidgenossen ihr WM-Ticket nahezu perfekt machen.

Der Europameister muss dabei aber auf Immobile verzichten. Der 31-Jährige, der in der laufenden Saison zehn Ligatore für Lazio erzielt hat und damit die Torjägerliste der Serie A anführt, habe das Trainingslager in Coverciano bei Florenz am Dienstag wegen einer Wadenverletzung verlassen. Das teilte der italienische Fußballverbad FIGC am Dienstag mit. Nachnominiert wurde Gianluca Scamacca von Sassuolo nachnominiert.