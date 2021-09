Immer wieder Riqui Puig: Koeman bezieht Stellung

Vor der Partie gegen Granada sprach Barcelonas Trainer Ronald Koeman noch einmal über die Pleite gegen den FC Bayern, die namhaften Verletzten - und die immer wieder heiß diskutierte Personalie Riqui Puig.

Es ist schon eine Weile her, das letzte Ligaspiel des FC Barcelona. Ende August bezwangen die Katalanen Getafe mit 2:1, die erste Partie nach der Länderspielpause in Sevilla wurde verlegt, so folgte gegen die Bayern in der Champions League der - misslungene - Kaltstart.

Am 3-5-2-System habe es aber nicht gelegen, sagte Koeman am Sonntag. "Das Basis-System ist ein 4-3-3, aber es kommt auf die Anzahl der Stürmer und Abwehrspieler an, die man zur Verfügung hat. "Hätten wir gegen die Bayern offener gespielt, wäre es eine schwerere Niederlage geworden", glaubt Koeman. Er sei "mehr ein Realist als ein Opportunist. Vor über einem Jahr hat Barcelona gegen Bayern 2:8 mit Messi, Griezmann und Suarez verloren."

Die Arrivierten sind inzwischen weg, das "neue" Barcelona muss sich nun beweisen - und zwar Schlag auf Schlag. Heute Granada, am Donnerstag geht es nach Cadiz, am Sonntag gegen Levante, ehe die Katalanen am Mittwoch darauf in der Champions League zu Benfica Lissabon reisen. Vier Tage später, am 3. Oktober, wartet dann das Gipfeltreffen bei Atletico Madrid.

Aguero und Fati in der Warteschleife

Inwiefern an diesen Begegnungen Sergio Aguero und Ansu Fati teilnehmen können, bleibt abzuwarten. Der Argentinier arbeitet mit einem Physiotherapeuten auf dem Platz, "aber er ist noch nicht bereit", sagte Koeman. Fati arbeite mit dem Team, "er könnte in einer Woche oder zehn Tagen zurückkehren".

Koeman wird also weiter auf die Jugend setzen (müssen). Auf der linken Verteidigerposition könnte Alex Balde zu seinem Ligadebüt kommen, gegen die Bayern wurde er eingewechselt. "Balde ist jung und muss noch lernen, aber ich habe keine Angst, ihn von Beginn an zu bringen", so Koeman.

Koeman erklärt, warum Riqui Puig nicht spielt

So ziemlich allen hat er inzwischen eine Chance gegeben - nur eben Riqui Puig nicht, was rund um Barcelona auf viel Unverständnis stößt und regelmäßig Anlass zu Debatten bietet. "Er muss sich in vielen Aspekten seines Spiels verbessern", sagte Koeman über den 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison auch nur 593 Minuten für die Katalanen auf dem Platz stand, aber dennoch nicht verliehen wurde. "Er muss genauso hart arbeiten wie alle anderen jungen Spieler auch." Gegen die Bayern wäre Eigengewächs Puig beinahe eingewechselt worden, allerdings habe er dann auf die Verletzung von Jordi Alba reagieren müssen, so der 58-Jährige.

Auch über seine eigene Perspektive bei Barcelona sprach Koeman, der nicht frei von Kritik ist. "Ich bin nicht besorgt um meine Zukunft", sagte der Niederländer. "Der Klub und der Präsident fällen die Entscheidungen."