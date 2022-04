Immer wieder Kroiß: Ansbach schießt Bamberg aus der Aufstiegszone

Die SpVgg Ansbach schiebt sich durch ein 4:0 gegen den 1. FC Sand zwischen die DJK Vilzing und den FC Eintracht Bamberg auf Platz zwei. Einen großen Anteil am Sieg hatte Patrick Kroiß, der an allen Treffern beteiligt war.

Der Aufstiegskampf in der Bayernliga Nord ist spannend wie selten zuvor in den letzten Jahren. Mit der DJK Vilzing, der SpVgg Ansbach, dem FC Eintracht Bamberg und dem ATSV Erlangen schielen gleich vier Teams Richtung Regionalliga. Nur drei Punkte trennen das Quartett. Am Mittwochabend erledigten die Ansbacher ihre Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten aus Sand letztlich standesgemäß mit 4:0 und zogen nach Punkten mit Tabellenführer Vilzing gleich.

In der ersten Halbzeit taten sich die Mittelfranken allerdings noch schwer. Der 1. FC Sand verteidigte geschickt und ließ nur wenig zu, während der SpVgg oftmals noch die zündende Idee fehlte. Im zweiten Durchgang änderte sich das und die Heimelf konnte ihre Spielvorteile auch in Tore ummünzen. Abadjiew spielte den Dosenöffner, nachdem Kroiß einen flachen Eckball mit der Hacke scharf machte (59.).

Zehn Minuten später erhöhte Ansbach wiederum nach einer diesmal kurz ausgeführten Ecke. Wieder war es Kroiß, der diesmal Dietrich bediente, der den Ball über die Linie drückte. Für die Entscheidung sorgte der Ansbacher Goalgetter selbst. Chipball über die Kette, Querpass auf Kroiß, der den Ball wenige Meter vor dem Tor noch stoppen konnte und einschob, 3:0 (74.). Treffer vier legte Kroiß dann wieder vor. Klupp musste nur noch einschieben (89.).