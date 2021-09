Immer wieder Harnik: Dassendorf gewinnt Topspiel spät

Die TuS Dassendorf und Concordia Hamburg gewinnen auch ihr viertes Saisonspiel. Gefeiert wurde auch beim VfL Lohbrügge - und zwar der erste Sieg der neuen Runde.

Oberliga Hamburg 1 Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Am Sonntag trafen sich der USC Paloma und die TuS Dassendorf zum heiß erwarteten Topspiel. Und heiß ging es zwischen den Seriensiegern - beide waren mit drei Siegen gestartet - auch bis zum Ende auf dem Platz zu. Im ersten Durchgang waren die Uhlenhorster das bessere Team, erspielten sich mehr Möglichkeiten und gingen verdient durch Blöckers Traumtor in Führung (34.). Der hielt aus rund 22 Metern einfach mal drauf und setzte das Leder direkt in den Winkel. Jedoch verpasste die Heimelf zu erhöhen. Im zweiten Akkord drehten sich die Verhältnisse dann. Dassendorf wurde nun griffiger und hatte Möglichkeiten zum Ausgleich. Dieser gelang dann Rinik Carolus, der eine Flanke am zweiten Pfosten über die Linie drückte. Paloma stemmte sich nun gegen die drohende Niederlage. Dies wäre auch beinahe geglückt, hätte Dassendorf nicht Martin Harnik in den eigenen Reihen. Kurz vor dem Ende staubte der Ex-Profi per Kopf zur Führung für "Dasse" ab - bereits das zehnte Saisontor für den Österreicher. Gegenüber hatte Blumauer noch einmal die Möglichkeit auszugleichen, sein Drehschuss landete jedoch neben dem Tor. Für den Endstand sorgte Ahlschwede, der nach Foul an Lam den fälligen Elfmeter in die Maschen beförderte.

Bereits am Tag zuvor hatte Concordia Hamburg den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Gegen Schlusslicht Bramfeld hätte Cordi aber beinahe noch einen 3:0-Vorsprung aus der Hand gegeben. Sulejmani (15., 40.) und Lindener (36.) sorgten dabei für eine eigentlich sichere Halbzeitführung des Titelkandidaten. Der BSV war jedoch nicht gewillt, sich abschießen zu lassen. Klappte es im ersten Durchgang noch nicht mit dem Tore schießen, war es Polzin (54., 64.) mit einem Doppelpack, der die Bramfelder nach dem Seitentausch zurück ins Spiel brachte. Beinahe wäre Oelrich sogar der Ausgleich gelungen, doch der Angreifer fand in Höcker, der im Eins-gegen-eins klasse parierte, seinen Meister. Auf der anderen Seite machte es Claus besser, als er nach Vorarbeit von Topcu (76.) für die Entscheidung sorgte. Dennoch ein Spiel, auf dem die Gastgeber aufbauen können. Neben dem Bramfelder SV ist auch Hamm United noch ohne Punktgewinn. In Sasel gab es erneut eine 1:3-Pleite.

Während Bramfeld und Hamm also weiterhin punktlos bleiben, feierte der VfL Lohbrügge die ersten drei Zähler der Saison. Per direkter Ecke brachte Oldag den VfL gegen Barmbek-Uhlenhorst mit dem Halbzeitpfiff in Führung. Nach der Pause schwächte sich BU selbst. Tom Jahnke (60.) stieg rüde ein und sah dafür die rote Karte. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase, bis Lohbrügge daraus Profit schlagen konnte. Metzler (85.) vom Punkt und Akkus in der Nachspielzeit machten den ersten Sieg perfekt.

Drei Punkte packte sich auch der SV Curslack-Neuengamme aufs Punktekonto. Rund lief gegen den Meiendorfer SV aber bei Weitem nicht alles. Zwar lag der SVCN durch Behrens' fraglichen Handelfmeter (43.) und Mokhlis (55.) in einer zunächst an Höhepunkten armen Partie mit 2:0 Führung. Erectin (73.) brachte die Heimelf zurück ins Spiel, diese ließ aber zu viele hochkarätige Chancen liegen, um Zählbares aus der Begegnung mitzunehmen. Und so sorgte Peters in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten der Gäste.