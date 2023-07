Immer wieder G2: Summer-Split-Titel der LEC bleibt in Berlin

G2 Esports hat seine Favoritenrolle für die LEC Finals bestätigt. Nach dem Winter Split sicherte sich das Berliner eSports-Team vor heimischer Kulisse auch den Summer Split.

Dass G2 im Summer Split der LEC einmal mehr zu den Topfavoriten auf den Titel gehören würde, dürfte dem geneigten LEC-Zuschauer im Voraus klar gewesen sein. Wie souverän die Berliner Organisation den zweiten Split-Titel der Saison einfuhr, beeindruckte dennoch. Eine einzige Pleite stand nach der Regular Season zu Buche. Es sollte keine weitere folgen.

Nur Excel macht es spannend

In der Gruppenphase setzte sich der spätere Champion souverän mit zwei Siegen durch. Standesgemäß ging es in den beiden Best-of-Three-Matches gegen KOI und Team BDS jeweils nur über zwei Runden, ehe der Siegeszug im Upper-Bracket-Finale das einzige Mal wirklich ins Stocken geriet. Excel Esports lieferte sich einen spektakulären Schlagabtausch mit G2, der über die volle Distanz des Best-of-Five ging. Schlussendlich behielt der Viertplatzierte des Spring Split jedoch die Ruhe und sicherte sich den Platz im Grand Final.

In diesem folgte umgehend das Rematch gegen Excel, das gegen Fnatic im Lower-Bracket-Endspiel die Titelchance gewahrt hatte. Von der Spannung in der Vorschlussrunde war das Endspiel um die Trophäe und 40.000 Euro Preisgeld jedoch weit entfernt. G2 setzte zum dritten Sweep der Endrunde an und fegte Excel ungefährdet, in dieser Deutlichkeit aber auch etwas überraschend mit 3:0 vom Feld. Der zweite Split-Titel nach Gewinn der Winter-Ausgabe war perfekt.

Erleichternder Erfolg vor den Finals

Für G2 durchaus ein befreiender Ausgang, wie Finals-MVP Martin 'Yike' Sundelin via Twitter erläuterte: "Ich bin so glücklich, das nach den enttäuschenden Spring-Split- und MSI-Performances gewonnen zu haben." Und auch Performance Coach Ismael Pedraza bescheinigte dem Split-Triumph eine übergeordnete Bedeutung: "Diese Trophäe fühlt sich nicht wegen der Trophäe selbst gut an, sondern wegen der Prozesse, Anpassungen und Systeme, die wir während des Splits adaptiert haben."

Mit dem Erfolg hat sich G2 aber nicht nur freigeschwommen, sondern eine Favoritenrolle für die anstehenden LEC Finals untermauert. Beim abschließenden Event der LEC-Spielzeit geht es in Montpellier um insgesamt 160.000 Euro Preisgeld und drei fixe Plätze für die Worlds. Ob G2 dem Status des Titelanwärters erneut gerecht werden kann, zeigt sich ab dem 19. August, wenn der doppelte Split-Champion gegen BDS in die Finals startet.