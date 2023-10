Immer wieder Abstiegskampf: "Zerbricht" auch ten Hag an ManUnited?

Manchester United hat seinen Fehlstart gegen Galatasaray weiter verschlimmert. Für Trainer Erik ten Hag gibt es eine ungute Parallele.

Die Laune wie das Wetter: Erik ten Hag nach der 2:3-Niederlage gegen Galatasaray am Dienstagabend. Manchester United via Getty Images

Unter normalen Umständen wäre es wohl eine der Geschichten des Spiels gewesen. Doch weil Manchester United den Pfad der Normalität längst verlassen hat, war es am Dienstagabend kaum eine Randnotiz, dass Antony gegen Galatasaray nach langem Sonderurlaub wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfen der häuslichen Gewalt kurz vor Schluss sein Comeback feierte.

Ja, nicht einmal Rasmus Höjlund konnte verhindern, dass die ManUnited-Profis nach der 2:3-Niederlage im ersten Champions-League-Heimspiel vom Feld gebuht wurden. Der 20-jährige Angreifer hatte seiner neuen Mannschaft mit einem herrlichen Doppelpack in seinem erst zweiten Königsklassenauftritt eigentlich den Weg geebnet. Doch was dann passierte, degradierte Höjlund schlagartig vom großen Matchwinner zum kleinen Lichtblick.

Erster Null-Punkte-Start - und Onana patzt auch noch mit dem Fuß

Erst kassierte United das 2:2 über seine linke Seite, auf der Sofyan Amrabat aushelfen musste, weil Luke Shaw und Tyrell Malacia lange ausfallen. Dann patzte wie schon beim 3:4 zum Auftakt beim FC Bayern Torhüter André Onana, und dass es diesmal nicht mit der Hand, sondern mit dem Fuß passierte, machte es nicht besser. Die neue Nummer 1, gerade wegen ihrer Passstärke für David de Gea verpflichtet, brachte Casemiro derart in Bedrängnis, dass dieser Gelb-Rot sah. Den fälligen Elfmeter vergab Mauro Icardi zwar, holte das 3:2 aber vier Minuten später in Überzahl nach.

United steht damit nicht nur erstmals nach zwei Gruppenspielen bei null Punkten, sondern hat auch sechs seiner zehn Pflichtspiele in dieser Saison verloren, was zuletzt 1966/67 passierte, als Sir Alex Ferguson 25 Jahre jung war und ten Hag noch nicht einmal geboren. "Ten Hags Imperium zerbricht", schrieb der "Guardian" am Dienstagabend bereits. Es ist das, was seit Fergusons Ära mit jedem ManUnited-"Imperium" zuletzt eher früher als später passierte.

Ten Hag: "Wir halten zusammen - ich, der Vorstand, die Mannschaft"

Vor zwei Jahren waren die Red Devils unter Ole Gunnar Solskjaer nach einer mutmachenden Saison plötzlich in einen Negativstrudel geraten und nicht mehr herausgekommen. Jetzt steckt ten Hag, in seinem Premierenjahr noch für Ligapokal-Triumph und Champions-League-Rückkehr gefeiert, nach einem ähnlich akuten Abfall mitten in diesem etwas anderen Abstiegskampf. "Die letzte Saison lief hervorragend, besser, als wir erwarten konnten", erinnerte er nach dem Galatasaray-Debakel tapfer. "Aber auch bei diesem Projekt wussten wir, dass es Lücken geben würde. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase, aber wir kommen gemeinsam heraus. Wir kämpfen zusammen und halten zusammen - ich, der Vorstand, die Mannschaft. Wir werden alle zusammen kämpfen. Das sind nicht wir. Wir wissen, dass wir es besser machen werden."

Und was, wenn genau das eben doch United ist? "Je mehr sich die Dinge bei United ändern, desto mehr bleiben sie gleich", kommentierte die BBC. Dem Wirbel um Mason Greenwood in der vergangenen Saison folgte der um Antony; der Suspendierung von Cristiano Ronaldo die von Jadon Sancho; de Geas Patzern Onanas - und so weiter.

Auch ten Hag wird wissen, dass dieser Kader nicht gut genug ist, um mehrere Langzeitausfälle - neben den Linksverteidigern etwa auch Innenverteidiger Lisandro Martinez - zu kompensieren. Wenn ein 20-Jähriger mit der Erfahrung einer Serie-A-Saison der große Hoffnungsträger ist (und dieser Rolle bislang überraschend schnell gerecht wird), verbieten sich große Saisonziele eigentlich.

"Es gibt keine Entschuldigungen", betonte ten Hag und klang dabei, wie man im Abstiegskampf eben klingt. "Okay, wir haben vielleicht eine leicht unausgeglichene linke Seite, aber die Fehler, die wir machen, können wir einfach nicht machen." Am Samstag droht gegen Brentford die dritte Heimniederlage binnen acht Tagen.

Die nächsten Wochen werden schnell weitere Anhaltspunkte bieten, was am Ende wirklich der Ausrutscher war: das, was gerade passiert, oder doch die Titel-Saison 2022/23.