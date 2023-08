Immer Unterhaltung: BVB vor positivem 0:0-Rekord

Wenn Borussia Dortmund spielt, ist fast immer etwas los. Das lässt sich auch statistisch belegen. Am Wochenende winkt dem BVB ein alleiniger Rekord.

"Schalke belohnt sich nicht gegen fahrige Dortmunder", titelte der kicker am 26. Oktober 2019, als Borussia Dortmund im Revierderby beim FC Schalke 04 nicht über ein 0:0 hinausgekommen, damit aber - "Königsblau agierte lange Zeit überlegen" - noch gut bedient war. In 128 Bundesliga-Spielen seither hat die Mannschaft, die inzwischen von Edin Terzic trainiert wird, das für die Fans sicherlich langweiligste aller Ergebnisse nicht mehr abgeliefert.

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison, als ein 0:0 gegen mutige Kölner für den BVB erneut ein wenig schmeichelhaft gewesen wäre, wendete er die Nullnummer erst in der 88. Minute durch Donyell Malen ab. Eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, erzielte die Borussia saisonübergreifend in ihren vergangenen fünf Partien immer ein Tor in den letzten fünf Minuten. Auch das ist eine Qualität.

128 Bundesliga-Spiele in Folge mit eigener Beteiligung und immer mindestens einem Tor - das bedeutet schon jetzt Rekord. Allerdings noch geteilter Rekord, ausgerechnet mit Erzrivale Schalke, der zwischen Oktober 1971 und August 1975 128-mal hintereinander ohne 0:0 ausgekommen war.

In der Liga lief es für den BVB in Bochum zuletzt nicht

Wenn die Terzic-Elf also am Samstag (15.30 Uhr, LIVE bei kicker) beim VfL Bochum zum Revier-Duell antritt, bedeutet schon das erste Tor, natürlich auch ein Gegentreffer, den alleinigen Rekord. In den vergangenen beiden Bundesliga-Partien beim VfL, Dortmunds einzigen beiden Liga-Gastspielen in Bochum in der jüngeren Vergangenheit, hatte der BVB jeweils 1:1 gespielt.

Im DFB-Pokal-Achtelfinale der vergangenen Saison hatte sich Dortmund in Bochum hingegen mit 2:1 durchgesetzt.