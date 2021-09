"Immer noch geflasht": Adeyemis Traumdebüt mit "Regelverstoß"

Besondere Nummer, besonderes Tor: Karim Adeyemi erlebte am Sonntag ein denkwürdiges Nationalelfdebüt. Einen kleinen Regelverstoß verzieh ihm Hansi Flick sofort.

Erstes Länderspiel, erstes Tor: Karim Adeyemi. AFP via Getty Images

2012 war er als Zehnjähriger in der Jugend des FC Bayern aussortiert worden, deutscher Nationalspieler ist Karim Adeyemi neun Jahre später trotzdem geworden. Und bei seinem Debüt am Sonntag passte irgendwie alles.

Dass Deutschland gegen Armenien ein 6:0-Fußballfest feierte. Dass er in der Nachspielzeit nach herrlichem Doppelpass mit Florian Wirtz, seinem Kumpel aus der U 21, das Tor zum Endstand erzielte. Dass er 20 Minuten vorher für Vorbild Serge Gnabry ("Mit Gnabry zu spielen oder ihm zuzuschauen und mit ihm zu reden, ist was Besonderes") eingewechselt wurde und dass er dabei auch noch die Gerd-Müller-Rückennummer 13 trug.

Flick: "Er hat gezeigt, was er schon in Salzburg zu Beginn der Saison gezeigt hat"

"Es ist Wahnsinn, dass ich hier bin", versuchte sich Adeyemi nach dem Schlusspfiff in Stuttgart an einer Beschreibung seiner Gefühlslage. "Ich bin immer noch geflasht." Zuvor hatte er auf der Tribüne noch seine Eltern und seinen großen Mentor Manni Schwabl geherzt, den Präsidenten der SpVgg Unterhaching, die ihn bis zu seinem Wechsel zu RB Salzburg 2018 sechs Jahre lang ausgebildet hatte. "Er hat mir gratuliert, viel mehr gab's da nicht zu sagen", berichtete Adeyemi.

Dass er deswegen zu spät zur Ad-hoc-Teamsitzung in der DFB-Kabine erschien, brachte dem 19-Jährigen keinen Ärger ein. "Er hat was gut gehabt, es ist abgegolten", lächelte Hansi Flick den kleinen Regelverstoß gleich weg. Lieber sprach der Bundestrainer über das, was Adeyemi vorher auf dem Rasen dargeboten hatte.

"Er hat gezeigt, was er schon in Salzburg zu Beginn der Saison gezeigt hat", so Flick, "dass er im Strafraum einfach ein guter Vollstrecker ist, sehr selbstbewusst agiert. Deswegen freut es mich, dass er das Tor gemacht hat. Trotzdem: Es ist noch viel Arbeit, auch für ihn, hier dabei zu sein. Aber er macht das gut wie alle anderen Spieler."

Wie Adeyemi starteten zuletzt nur wenige - etwa Klose oder Gnabry

Adeyemi, in Österreich mit sechs Toren in sechs Ligaspielen gestartet, war selbst einfach "glücklich" über sein Debüt. Dass er wie seit 2000 nur Miroslav Klose, Gerald Asamoah, Mario Gomez, Christian Pander, Gnabry, Nico Schulz und Florian Neuhaus gleich im ersten Einsatz mit einem Tor auftrumpfte, "macht es umso schöner".

Und womöglich war es schon ein kleiner Blick in die Zukunft der deutschen Nationalelf, als Adeyemi gegen Armenien am Ende mit Jamal Musiala (18), Wirtz (18) und Mit-Debütant David Raum (23) auf dem Platz stand. "Das ist für die Mannschaft ein guter Prozess, der da eingeleitet wird", findet Flick. "Sie haben gezeigt, was sie für ein Talent haben."

Lesen Sie auch: Karim Adeyemi im kicker-Interview über Salzburg, Bayern, Haaland