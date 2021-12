"Immer gut": Freiburg hält an der Alten Försterei stand

Am Ende war es ein Resultat, mit dem beide Mannschaften leben konnten. Beim 0:0 in Berlin holte der SC Freiburg einen weiteren Punkt. Hinterher ordnete Trainer Christian Streich das Unentschieden ein - und hatte dabei gemischte Gefühle.

Remis an der Alten Försterei: Christian Streich (in Schwarz) und Freiburg holten am Mittwochabend einen Punkt in Berlin. Getty Images

Kurz vor Schluss, es lief bereits die erste Minute der Nachspielzeit, da hätte Freiburg beinahe noch den Siegtreffer erzielt. Nach einem Freistoß landete der Ball auf einmal auf dem Kopf von Philipp Lienhart, der aufgerückte Abwehrmann kam zum Schuss, setzte den Ball aber in die Tormitte. Union-Torwart Andreas Luthe hatte keine Mühe, die Kugel zu fangen - wenig später setzte Schiedsrichter Deniz Aytekin der Partie an der Alten Försterei ein Ende.

0:0, ein leistungsgerechtes Remis, mit dem Freiburg auf Rang fünf der Tabelle blieb. "Wir haben ein intensives Spiel gesehen", sagte Trainer Christian Streich, als er das Unentschieden in Berlin-Köpenick bei der Pressekonferenz einordnete.

Ich hätte gerne ein Tor geschossen und gewonnen. Christian Streich

Tatsächlich war den 5000 Zuschauern einiges geboten worden. Sie hatten eine rasante Anfangsphase mit einer Berliner Großchance (3., Genki Haraguchi) und einem Freiburger Lattenschuss (5., Maximilian Eggestein) gesehen, dann war Union, wie auch Streich einräumte, bis zur Pause "einen Tick besser" - doch nach der Pause meldete sich Freiburg zurück.

Die Breisgauer hätten in mehreren Szenen in Führung gehen können, waren dann aber die Glücklichen, als sie eine Pingpong-Szene ohne Gegentreffer überstanden, obwohl Union binnen weniger Sekunden gleich dreimal aus nächster Nähe zum Abschluss gekommen war (65.). Wohl auch deshalb sagte Streich später: "Bei Union ein Punkt ist immer gut." Gleichwohl sagte er natürlich auch: "Ich hätte gerne ein Tor geschossen und gewonnen." Freiburgs Coach wusste aber: Auch die Eisernen hätten treffen können - am Ende ging das Remis also wohl für beide Seiten in Ordnung.