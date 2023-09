"Immer etwas Spezielles": Anfang sieht Dresden im Sachsenderby nicht als Favorit

Topspiel und Derby in einem: Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt Verfolger Erzgebirge Aue zum sachsen-internen Duell. Trainer Markus Anfang hatte in der Trainingswoche allerdings mit Infekten bei seinen Spielern zu kämpfen.

Die letzten vier Sachsenderbys zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue endeten alle mit 1:0. Dreimal gewann die SGD, einmal der FCE. Auch im ersten Aufeinandertreffen der neuen Saison erwartet Dresdens Coach Markus Anfang "ein enges Spiel", wie er in der Medienrunde vor dem Spiel betont. "Aber es liegt grundsätzlich daran, wie man mit den Chancen umgeht. Da haben wir Potenzial nach oben."

Dabei hat bislang nur der SC Verl (elf) mehr Tore erzielt als die Dresdner, die zehnmal erfolgreich waren. Zuletzt tat man sich jedoch bei Aufsteiger Lübeck schwer. "Wir müssen unser Spiel durchbringen und es dann hinten raus auch zu machen, wenn wir die Chance haben. Das haben wir gegen Lübeck leider nicht geschafft", fordert Anfang der dennoch untermalt: "Wir haben das 1:0 verteidigt, das darf man auch mal festhalten. Das ist uns letztes Jahr in der Hinrunde häufig nicht gelungen. Vielleicht sind wir weiter, einen Schritt ruhiger und abgeklärter."

Anfang mahnt zu klarem Kopf

Mit dieser Ruhe sollen seine Schützlinge auch das Derby vor heimischem Publikum angehen, das "immer etwas Spezielles" ist, "weil die Emotionen bei jedem Spieler und von den Zuschauern ein bisschen mehr da sind. Es knistert dann im Stadion." Umso wichtiger sei es dabei, einen klaren Kopf zu bewahren. "Wenn du zu emotional bist und wild wirst, so wie wir es vielleicht teilweise die letzten 15, 20 Minuten gegen Lübeck gespielt haben, dann wird es mit Sicherheit nicht gut."

Besondere Brisanz bringt bei diesem Aufeinandertreffen auch die Tabellenkonstellation mit sich. Denn Dynamo geht als Spitzenreiter (15 Punkte), Aue einen Zähler dahinter auf Platz zwei in den Spieltag. Dabei glänzte der FC Erzgebirge bislang vor allem in der Schlussphase - doch das hat für Anfang nichts zu bedeuten. "Wir haben es auch häufig geschafft in den ersten 70 Minuten Spiele zu entscheiden. Das kann man auch umdrehen."

"Sonst sollen sie halt eine Verzichtserklärung unterschreiben"

Während die Dresdner nach der knapp verpassten Relegation im Vorjahr ihre Aufstiegsambitionen aussprachen, verhielt sich Aue nach Platz 14 deutlich defensiver, was eigene Zielsetzungen angeht. "Nur weil man seine Ziele nennt, ist man nicht grundsätzlich der Favorit", stellt der 49-Jährige klar. "Ich glaube, dass Aue, wenn sie die Situation haben, dass sie untereinander mal drüber sprechen, auch sagen werden, dass sie aufsteigen wollen. Sonst sollen sie halt eine Verzichtserklärung unterschreiben, dann nehmen wir das an. Ich glaube, das werden sie nicht."

Favorit hin oder her, mit der "Power" der Fans soll am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Tabellenführung verteidigt werden - auch wenn die Woche von zahlreichen Infekten im Kader gestört und ein Trainingstag ausgesetzt wurde. Der zuletzt fragliche Niklas Hauptmann ist wieder im Treining, verzichten muss Anfang allerdings auf Lucas Cueto (Adduktorenprobleme), Paul Lehmann, Kevin Ehlers (beide mit Knieproblemen) und Jong-Min Seo (Magen-Darm-Infekt). Außerdem ist Kyu-Hyun Park weiterhin mit der südkoreanischen U 23 bei den Asien Games unterwegs.

Die Situation um den Südkoreaner sei "außergewöhnlich" und etwas, was Anfang in seiner Zeit "auch noch nicht erlebt" habe. Schon am 4. September trat der Außenverteidiger ein Trainingscamp mit der Mannschaft an, das Turnier läuft noch bis zum 7. Oktober.

"Es ist von uns eine Aktion, die wir nicht unbedingt machen müssen. In dem Fall war es so, dass wir, weil er ja auch A-Nationalspieler ist, der Asien-Cup auch noch ansteht und wir die Hoffnung haben, dass er dann freigestellt wird und uns zur Verfügung steht, ein Stück weit entgegengekommen sind. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, dass sie diese Asien Games gewinnen und er sein Ziel erreicht, um dann auch wieder voll und ganz für uns zur Verfügung stehen zu können", begründete der Coach die Entscheidung. Zum Auftakt feierten die Südkoreaner deutliche Siege über Kuwait (9:0) und Thailand (4:0).