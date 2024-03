"Immer etwas Besonderes": Nürnberg II empfängt Fürth II zum kleinen Derby

Tabellenplatz 8 gegen 11 - das klingt auf den ersten Blick nach fußballerischer Hausmannskost und nicht unbedingt nach einem Leckerbissen. Wenn am Samstag in der Regionalliga Bayern das kleine Derby zwischen der U 23 des 1. FC Nürnberg und der U 23 der SpVgg Greuther Fürth steigt, treffen aber tatsächlich zwei der momentan formstärksten Mannschaften aufeinander.

Mehr zur Regionalliga BAyern News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Mit Nürnberg II und Fürth II stehen sich am Samstag im kleinen Derby zwei der derzeit formstärksten Teams der Regionalliga Bayern gegenüber. Die Mannschaft von Kleeblatt-Coach Petr Ruman reist mit der Empfehlung von sechs Siegen aus den jüngsten sieben Partien über die Stadtgrenze. Die Zweitvertretung des FCN hat die letzten drei Partien gewonnen und ist seit der Winterpause noch gänzlich ungeschlagen.

Für Nürnbergs Trainer Andreas Wolf liegt ein Schlüssel für die positive Entwicklung in der mittlerweile eingespielten Abwehr: "In der Hinrunde mussten wir verletzungsbedingt überwiegend ohne etatmäßige Innenverteidigung spielen und die Formation häufig umstellen. Das hat es nicht gerade einfacher gemacht." Seit die Zentrale der Viererkette wieder regelmäßig mit Kapitän Fabian Menig und Nikola Komljenovic besetzt ist, ist die Zahl der Gegentore deutlich gesunken. Hinzu kommt, dass die Offensivabteilung, schon zu Saisonbeginn das Nürnberger Prunkstück, von ihrer Torgefahr nichts eingebüßt hat.

Bereits 56 Tore stehen auf der Habenseite, nur Vilzing war noch häufiger erfolgreich. Und das trotz des Abgangs von Zwölf-Tore-Mann Eliot Muteba zu, TSV 1860 München in der Winterpause. Aber Malick Sanogo kommt immer besser in Tritt, und Überflieger Julian Kania trifft weiter wie am Fließband. Der Senkrechtstarter war nach starkem Saisonstart schnell zu den Profis befördert worden, pendelt aber mittlerweile meist zwischen Ersatzbank und U 23. Dennoch wirkt der 22-Jährige bei seinen Einsätzen in der Regionalliga weiter top-motiviert, traf im Kalenderjahr 2024 in jeder Partie und führt die Torjägerliste mit 19 Treffern souverän an. "Julian hat einen Riecher vor dem Tor und braucht nicht viele Chancen. Das zeichnet ihn aus", lobt Wolf.

Ich hoffe, er braucht für die beiden nächsten Tore nicht wieder 50 Spiele. FCN-Coach Andreas Wolf über die Torquote von Niklas Jahn

Seine Qualitäten als Torschütze hat jüngst auch Niklas Jahn entdeckt. Der Sechser blieb in 50 Regionalliga-Partien ohne eigenen Treffer, um zuletzt sowohl beim 3:0-Auswärtssieg in Ansbach als auch gegen Viktoria Aschaffenburg (4:1) zu treffen. Für Wolf kein Zufall: "Ihm tut die etwas offensivere Ausrichtung gut", um augenzwinkernd hinzuzufügen: "Ich hoffe, er braucht für die beiden nächsten Tore nicht wieder 50 Spiele."

Mit dem kleinen Kleeblatt hat der FCN nach der 0:2-Niederlage in der Hinrunde noch eine Rechnung offen. Wolf, der nach kicker-Informationen die Nürnberger U 23 auch in der kommenden Saison trainieren soll, will die Bedeutung des Derbys nicht überbewerten, gesteht aber, "dass Spiele gegen Fürth in meiner Zeit als Spieler immer etwas Besonderes waren. Deshalb werden die Jungs, die schon länger im Verein sind, auch besonders motiviert sein."

Natürlich will auch Fürths Trainer Petr Ruman das Aufeinandertreffen mit dem Nachwuchsteam aus der Nachbarstadt für sich entscheiden. Als Aktiver traf der ehemalige Angreifer dreimal auf den eisenharten Nürnberger Kultverteidiger Wolf. Zweimal - im Trikot von Mainz 05 - behielt Ruman die Oberhand. Das einzige gemeinsame Stadtderby 2003 endete 1:1.

Mit Blick auf Samstag steht für den Tschechen im Vordergrund, dass seine junge Mannschaft die starken Leistungen der letzten Woche "bestätigt und am besten noch toppt". Die aktuelle Erfolgsserie mit 18 von 21 möglichen Punkten ist eng mit einem deutlichen Rückgang an Gegentoren verbunden ist. Gerade viermal passierte der Ball in den letzten sieben Spielen die Torlinie des Kleeblatts, während die Fürther Defensive in den sechs Partien zuvor mit 18 Gegentreffern einer Schießbude glich. "Wir haben uns sensibilisiert und intensiv daran gearbeitet, dass wir kompakt stehen und möglichst geringe Abstände zum Gegner haben", verrät Ruman, der auch am Samstag aus einer kompakten Struktur heraus agieren will.

Es ist angerichtet für einen fränkischen Festschmaus - auch wenn Acht gegen Elf auf den ersten Blick nach fußballerischer Hausmannskost klingt.