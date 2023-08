"Immer etwas Besonderes für mich geblieben": Heintz' Köln-Rückkehr offiziell

Überraschend kommt dieser Wechsel nicht mehr, am späten Donnerstagnachmittag wurde er aber offiziell: Dominique Heintz (30) verlässt Union Berlin und kehrt zum 1. FC Köln zurück.

Zurück in Köln: Dominique Heintz. imago images

Bereits am Mittwochabend war durchgesickert, dass Dominique Heintz zum 1. FC Köln zurückkehren wird. Tags darauf folgte die offizielle Bestätigung der Vereine. Bei Union hatte der Abwehrspieler nur noch Vertrag bis 30. Juni 2024. Ein Arbeitspapier mit der gleichen Laufzeit erhält er nun auch in Köln. Heintz gilt als günstige Lösung für die Kölner. Zwar sind die genauen Ablösemodalitäten nicht genau bekannt, es wird jedoch kolportiert, dass er entweder ablösefrei oder für eine sehr geringe Summe wechselt. Die Ablösesumme soll leistungsabhängig noch steigen können.

"Dominique hat im Laufe seiner bisherigen Karriere sein Bundesliga-Niveau zu Genüge unter Beweis gestellt", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller zitiert: "Während seiner Zeit in Bochum hat er zudem gezeigt, dass er neben dem Zentrum auch auf der Außenbahn spielen kann. Wir gewinnen mit Dominique insofern zusätzliche Kaderflexibilität und jede Menge Erfahrung hinzu. Und wir sind uns sicher, dass er unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit bereichern wird."

Als sich die Möglichkeit ergeben hat, wieder für den FC zu spielen, war für mich sofort klar, dass ich das machen will. Dominique Heintz

Heintz blickt der Rückkehr nach Köln vorfreudig entgegen. "Trotz meines Weggangs ist der Verein immer etwas Besonderes für mich geblieben, weil ich sehr gute Erinnerungen an die Zeit beim FC habe", erklärt der Verteidiger in der Kölner Pressemitteilung: "Dazu haben sich meine Familie und ich hier immer sehr wohl gefühlt. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, wieder für den FC zu spielen, war für mich sofort klar, dass ich das machen und dem Team dabei helfen will, eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Bei Union legten sie ihm keine großen Steine in den Weg. "Dominique hatte nach seinem Wechsel im Winter 2022 großen Anteil an unserer erfolgreichen Qualifikation für die Europa League", wird Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, zitiert: "Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Auch nach seiner Rückkehr aus Bochum hat er sich zu keinem Zeitpunkt hängen lassen. Seinem Wechselwunsch haben wir nun entsprochen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Nächster Bundesliga-Einsatz für Köln gleich ein besonderer

In der Saison 2011/12 gab Heintz sein Bundesliga-Debüt für den 1. FC Kaiserslautern, zur Spielzeit 2015/16 ging er schließlich nach Köln. In den folgenden drei Jahren trug er 108-mal das FC-Trikot, ehe er nach dem Abstieg 2018 zum SC Freiburg wechselte. Über Union und den VfL Bochum - in der vergangenen Saison machte er im Ruhrgebiet auf Leihbasis zwölf Spiele.

Sein erstes Bundesliga-Spiel nach der Rückkehr wird gleich ein besonderes: Heintz steht vor seinem 200. Bundesliga-Einsatz - in 199 Spielen erzielte er bis dato vier Tore und legte drei Treffer auf.