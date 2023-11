"Immer ein Lächeln hier": Moukoko bietet sich an

Wieder ein Tor: Youssoufa Moukoko zeigt bei der U 21 was er kann und bietet sich für die A-Nationalmannschaft und noch mehr Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund an.

Ganz konnte Youssoufa Moukoko seine überragende Quote im zwölften Einsatz für die deutsche U21 gegen Estland nicht halten - das sprach aber vor allem für die Quote und nicht gegen den Stürmer.

"Nur" einmal traf er am Freitag in Paderborn im Rahmen der EM-Qualifikation beim 4:1-Sieg, sein Schnitt lag vorher aber sogar bei über einem Treffer pro Einsatz. Zehn Tore in einem Dutzend Spiele sind es nun für den 18-Jährigen, der theoretisch noch bis zur Endrunde 2027 in der Alterstufe spielen könnte - Moukoko ist dabei, alle Rekorde zu brechen.

Seit der WM wurde es ruhiger um Moukoko

Ob er die 18 Tore des bisherigen Rekordschützen Pierre Littbarski knackt wird wohl vor allem an der Frage hängen, wie schnell er den nächsten Schritt in Richtung A-Team von Julian Nagelsmann schafft.

Bei der WM im vergangenen Winter stand er bereits im Kader, seitdem aber wurde es ruhiger um den Dortmunder, was seine Highlights im Verein und ganz oben im Verband angeht, bei der U21 aber ist er weiter unersetzlich.

In Paderborn war er zunächst Teil des Chancenwuchers der deutschen Mannschaft bevor seine Qualitäten kurz nach der Pause doch zum Tragen kamen: Ein Ballgewinn im gegnerischen Strafraum, ein humorloser Abschluss, das vorentscheidende 2:0.

Beim BVB ist er an Haller vorbeigezogen

"Ich mache hier immer Tore, weil ich volle 90 Minuten bekomme", erklärte der Angreifer nach dem Spiel: "Das tut mir sehr gut, diesen Spielrhythmus zu bekommen." Im Verein fehlt der noch, die Tendenz aber hat sich seit der letzten Länderspielpause deutlich verbessert.

Ich mache hier immer Tore, weil ich volle 90 Minuten bekomme. Youssoufa Moukoko

Moukoko hatte sich damals mit einem Dreierpack bei der U21 angeboten und nutzte die Chance beim BVB: Nach 51 Bundesliga-Minuten zuvor traf er nach seiner Einwechslung zur Halbzeit beim 3:3 in Frankfurt und sammelte in den vergangenen drei Partien immerhin 84 Minuten Spielzeit und schob sich in der Stürmer-Rangliste vorerst an Sebastien Haller vorbei.

"Jeder will dahin": Moukoko träumt von Heim-EM

Dem Stürmer tut die U21 ebenso gut wie er dem Team, das wurde auch am Freitag offensichtlich. "Ich freue mich jedes Mal, hierhin zu kommen, man hat immer ein Lächeln", sagte er und unterstrich die Chance für deutliche Fingerzeige in Richtung von BVB-Coach Edin Terzic und Nagelsmann, die er im Gegensatz zu Karim Adeyemi ergriff und erneut nutzte: "Am Ende will ich hier so viel spielen wie möglich, um mich auch für den Verein zu empfehlen. Am Ende werden wir sehen ob das reicht."

Und auch der Blick Richtung EM ist ein Teil seiner Überlegungen. "Jeder, der mal bei der A-Nationalmannschaft war, hat das im Hinterkopf. Ein Turnier hier zuhause - jeder will dahin", sagt Moukoko: "Ich muss meine Leistung in Dortmund bringen. Bei der WM hat auch keiner mit mir gerechnet, und dann war ich dabei. Schauen wir mal."