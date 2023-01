Immer Ärger mit Vinicius

Dass Real Madrid vergangene Saison so überragte, sich in dieser Spielzeit aber schwerer tut, liegt zum Teil an der gleichen Ursache: Vinicius Junior.

Haben die Verteidiger eigentlich noch Angst oder freuen sie sich heimlich schon darauf, wenn Hochgeschwindigkeitsdribbler Vinicius Junior mal wieder auf sie zusteuert?

Real Madrids brasilianischer Außenstürmer füllt wie im Vorjahr die Schlagzeilen, immer seltener hat das zuletzt jedoch mit rein sportlichen Inhalten zu tun. Zum einen sieht sich Vinicius Junior auswärts zwar immer wieder rassistischen Entgleisungen ausgesetzt, die natürlich inakzeptabel sind.

Zum anderen trägt er allerdings auch selbst zu etlichen Scharmützeln bei, die sich nicht zufällig häufen. Auch bei Reals umkämpftem Sieg bei Athletic in Bilbao eskalierte das Ganze wieder in einem Maß, dass sich hinterher selbst Trainer Carlo Ancelotti genötigt sah, ein wenig ausführlicher Stellung zu beziehen.

"Jeder übt Druck auf ihn aus. Gegenspieler, gegnerische Fans, manchmal die Schiedsrichter", monierte der Italiener gegenüber der "Marca", der seinen Spieler auch deshalb in Schutz nahm, weil dieser noch "sehr jung" sei. 22 Jahre ist Vinicius alt, und inzwischen spielt er seine fünfte Saison beim wohl größten Klub der Welt.

Letzter Ligatreffer noch im Oktober

Nachdem der brasilianische Nationalspieler in der vergangenen Saison reif genug gewesen war, nahezu jede Defensive mit 42 direkten Torbeteiligungen in 52 Spielen (22 Tore, 20 Vorlagen) auszuspielen, verheddert er sich in dieser Spielzeit viel zu oft in provokanten Wortgefechten - auch mit den Schiedsrichtern, die ihm immer seltener Freistöße zusprechen.

Darunter leidet der sportliche Output der Königlichen, für die Vinicius am 30. Oktober sein bis dato letztes Ligator beisteuerte. Seither versucht er lieber, clevere Freistöße zu ziehen, anstatt den gegnerischen Außenverteidigern erbarmungslos davonzulaufen. Und die kriegt er kaum noch. "Sprich mit mir, mit mir", intervenierte an der Seitenlinie in Bilbao einmal mehr Trainer Ancelotti, als sein mit dem Referee diskutierender Schützling wieder einmal kein Ende finden wollte. Präferenzen.

Vinicius täte sicherlich gut daran, sich mal wieder nur auf den Weg zum Tor zu konzentrieren, das er so spielend leicht erreichen kann wie kaum ein anderer. Am besten schon im Pokal-Viertelfinale gegen Stadtrivale Atletico am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker), dessen Verteidiger den Hitzkopf herzlich gerne wieder in den Debattierklub einladen dürften. Im Estadio Santiago Bernabeu werden diesmal zumindest die Fans auf seiner Seite sein.