"Immenser Faktor": Bochum verlängert vorzeitig mit Hofmann

Nach dem verpatzten Start in die Saison hat der VfL Bochum ein Zeichen gesetzt und den Vertrag mit Torjäger Philipp Hofmann vorzeitig bis 2026 verlängert.

Der VfL Bochum hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Erst gab es das Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld (1:4 i.E.), dann folgte die 0:5-Klatsche zum Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart. Auch Torjäger Philipp Hofmann machte dabei keine gute Figur: Früh in der Partie vergab der Mittelstürmer, der zuletzt am 27. Spieltag der vergangenen Saison traf, die Großchance zum 1:0, nach 45 Minuten hatte er Feierabend.

Doch genau in dieser schwierigen Phase hat der VfL nun ein Zeichen gesetzt und den bis 2024 laufenden Vertrag mit dem 30-Jährigen vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Hofmann "weiß, was die Fans sehen wollen"

Mit der Empfehlung von 52 Toren und 18 Vorlagen in 104 Spielen für den Karlsruher SC wagte Hofmann im Sommer 2022 erstmals den Schritt in die Bundesliga. "Hoffi ist in der vergangenen Saison, seiner ersten in der Bundesliga, etwas verzögert ins Rollen gekommen und war dann ein immenser Faktor in unserem Spiel. Wir sind uns sicher, dass das auch in dieser Saison wieder der Fall sein wird", erklärte Patrick Fabian in einer Pressemitteilung.

Der Geschäftsführer Sport bezeichnete Hofmann als "absoluten Mentalitätsspieler" und betonte: "Philipp stammt aus der Region und kennt den Ruhrgebietsfußball, er weiß, was die Fans sehen wollen: Leidenschaft, hundertprozentige Identifikation, Robustheit, Durchsetzungswillen."

Sportdirektor Marc Lettau fügte an: "Seine Tore, oftmals war es das 1:0, und Torbeteiligungen haben dazu beigetragen, dass wir die Klasse halten konnten." Hofmann verpasste in der abgelaufenen Bundesliga-Saison keine einzige Partie und stand 31-mal in der Startelf.

Der gebürtige Sauerländer gab sich derweil zuversichtlich, "dass wir trotz des schlechten Saisonstarts mit unseren Fans, die unser großer Rückhalt sind, eine erfolgreiche Saison spielen werden. Dazu möchte und werde ich meinen Teil beitragen."

Den ersten Schritt kann Hofmann mit seinen Kollegen bereits am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen. Dann kommt es im heimischen Ruhrstadion zum Derby mit Borussia Dortmund.