Imhof kündigt vier weitere Neue beim SVS an

Absteiger SV Sandhausen bastelt an der neuen Mannschaft. Für die kommenden Tage hat Sportdirektor Matthias Imhof weitere Zugänge angekündigt, mit dem neuen Chefcoach ist der Klub in den Verhandlungen schon weit.

In Klagenfurt verabschiedet, hat Matthias Imhof die Arbeit in Sandhausen schon aufgenommen. IMAGO/GEPA pictures

"Wir sind im Zeitplan", versicherte Imhof mit Blick auf Kaderzusammenstellung und Saisonstart in der 3. Liga. Bei aktuell nur elf laufenden Verträgen bleibt für den neuen Sportdirektor des SV Sandhausen jedoch noch reichlich Arbeit bis zum Rundenbeginn.

Und die hat der 55-Jährige auch schon aufgenommen. So sollen bereits in dieser Woche vier weitere Zugänge vorgestellt werden. Auch mit dem künftigen Trainer müsse er nur noch Kleinigkeiten klären, sagte Imhof, der den Namen des Neuen allerdings noch nicht verriet. Dabei sei dieser bereits in die Saisonplanung eingebunden.

Sofortiger Wiederaufstieg ist das Ziel

Gerhard Kleppinger, in den elf Jahren 2. Liga eine der wenigen Konstanten und zuletzt Interimscoach, bleibt zu "100 Prozent" am Hardtwald, teilte Imhof mit, ohne die genaue Funktion des 65-Jährigen zu nennen.

Auch am Saisonziel ändert sich nichts. Der SVS strebt die sofortige Rückkehr in Liga 2 an. Und mit welchem Team? Der Sportdirektor, der Austria Klagenfurt von der 2. in die 1. österreichische Liga und dort zweimal in die Play-offs führte, hebt hervor: "Wir werden nicht die teuerste Mannschaft haben, aber Spieler, die sich für den Klub zerreißen."

Immerhin, mit Kapitän Dennis Diekmeier, Torjäger Rouwen Hennings und Mittelfeld-Lenker Alexander Mühling stehen bereits drei Führungsspieler unter Vertrag. Verteidiger Luca Zander bringt als vierter und bislang letzter Neuzugang Zweitliga-Erfahrung von St. Pauli mit.