Im zweiten Anlauf: Zwickau holt Krüger aus Meppen

Lukas Krüger spielt in der kommenden Saison beim FSV Zwickau. Dort wäre er fast schon vor einem Jahr gelandet.

Mit dem SV Meppen war Krüger in der Saison 2020/21 eigentlich abgestiegen. Durch die Insolvenz des KFC Uerdingen blieben die Emsländer aber in der 3. Liga - und der Offensivspieler im Emsland, obwohl der FSV Zwickau seinerzeit großes Interesse am gebürtigen Hamburger zeigte.

Dieses Interesse erlosch nicht, und so geht der Bühne mit einjähriger Verspätung doch noch über die Bühne. "Nachdem wir Lukas Krüger im letzten Jahr bereits gern zu uns geholt hätten, freuen wir uns sehr, dass die Verpflichtung jetzt geklappt hat", sagt FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth und führt dann aus: "Er ist ein dynamischer und geradliniger Offensivspieler, der sowohl im Sturm als auch auf der rechten Außenbahn eine weitere Option für uns darstellt."

Vier Tore in 56 Punktspielen für Meppen

Krüger wurde beim FC St. Pauli und bei RB Leipzig ausgebildet. 2019 ging der heute 22-Jährige vom SVM zum BFC Dynamo in die Regionalliga. Nur ein Jahr später holte ihn der SV Meppen. Dort war der 1,90 Meter große Stürmer, der zentral und auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, zunächst Rotations- und Ergänzungsspieler, ehe er in der abgelaufenen Saison häufiger zwischen Startelfspieler und Joker wechselte (kicker-Note 3,83 nach 15 benoteten Einsätzen). Insgesamt absolvierte Krüger für den SVM 56 Punktspiele (vier Tore, zwei Vorlagen).