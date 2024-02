Im zweiten Anlauf: HSV-Fan Baumgart kommt

Am Wochenende erfolgte die erste Kontaktaufnahme, am trainingsfreien Montag wurde Sportvorstand Jonas Boldt dann zügig konkret: Steffen Baumgart soll neuer Trainer des HSV werden.

Bereits am Montagvormittag hatte der kicker berichtet, dass Boldt Baumgarts Berater Frank Lieberam am Sonntagabend kontaktiert hatte. Im Anschluss daran ging es offenbar ganz schnell. Am Montagnachmittag meldete die Bild den Abschluss mit dem 52-Jährigen. Noch sollen aber letzte Details zu klären sein. Dennoch sind die Verhandlungen auf dem Weg: Der gebürtige Rostocker soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Und auch die offizielle Verkündung wird noch im Laufe des Nachmittages erwartet.

Damit kommt zusammen, was für viele Außenstehende zusammen gehört. Baumgart hatte schon in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass er bereits als Jugendlicher ein Fan des damals noch großen HSV gewesen sei. Bereits 2021 hatte es konkrete Gespräche mit Boldt über eine mögliche Zusammenarbeit gegeben. Diese waren auch durchaus fruchtbar, der seinerzeit noch in Paderborn unter Vertrag stehende Fußballlehrer aber hatte offen kommuniziert, dass er bereits mit dem 1. FC Köln sehr weit sei. Hinzu kam: Auch Boldt hatte schon konkrete Gespräche mit Tim Walter geführt.

Im zweiten Anlauf kommen Boldt und Baumgart nun tatsächlich zusammen. Schon am morgigen Dienstag wird er seine erste Trainingseinheit im Volkspark leiten, sein Start in der Liga hält einen Heimspiel-Doppelpack parat: Nacheinander geht es zu Hause gegen Elversberg und Osnabrück. Ironie des Schicksals: In der Hinrunde begann nach einem Traumstart in die Liga ausgerechnet durch zwei 1:2-Pleiten bei den beiden Aufsteigern der Sinkflug unter Walter. Nach der Trennung vom Ex-Coach vor einer Woche und dem desillusionierenden 2:2 bei Hansa Rostock unter Merlin Polzin sollen diese beiden Partien erneut einen Wendepunkt für den HSV markieren.

Polzin bleibt an Bord

Klar ist, dass das Ziel unverrückbar ist: Baumgart, schon 2019 mit dem SC Paderborn überraschend ins Oberhaus aufgestiegen, soll den HSV im sechsten Anlauf zurück in die Bundesliga führen. Und klar ist auch, dass Polzin an Bord bleibt. Der Chef für ein Spiel war schon Assistent unter Walter und Daniel Thioune, fortan wird der 33-jährige gebürtige Hamburger Baumgart assistieren. Was beide eint, ist das Ziel - und eine Vergangenheit als HSV-Fan.