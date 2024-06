Im zweiten Anlauf: Gladbach holt U-17-Weltmeister Herrmann vom BVB

Borussia Mönchengladbach bastelt an der Mannschaft der Zukunft. Wie die Fohlen am Montag mitteilten, wechselt U-17-Weltmeister Charles Herrmann vom BVB an den Borussia-Park - im zweiten Anlauf.

Mit Kevin Stöger (Mittelfeld, VfL Bochum) und Philipp Sander (Mittelfeld, Holstein Kiel) hat Borussia Mönchengladbach bereits zwei Sommerneuzugänge präsentiert. Am Montag folgte ein Talent, dem die Zukunft bei den Fohlen gehören soll: Wie die Gladbacher mitteilten, wechselt der 18-jährige Offensivspieler Charles Herrmann von Borussia Dortmund zum VfL.

"Wir freuen uns, dass sich Charles Herrmann für einen Wechsel zu uns entschieden hat", kommentiert Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, den Transfer: "Er ist ein junger, talentierter Spieler, der das Potenzial für höhere Aufgaben hat. Zunächst muss er aber erst einmal hier ankommen. Wir werden ihm hierzu die Chancen und die Zeit geben, sich zu entwickeln."

Sprich: Für die Profis ist Herrmann vorerst nicht eingeplant. "Wir wollten Charles bereits vor vier Jahren von einem Wechsel zu uns überzeugen", erklärt Mirko Sandmöller, Gladbacher Direktor des Nachwuchsleistungszentrums: "Dass er sich nun ein paar Jahre später für Borussia Mönchengladbach entschieden hat - wenngleich es einige nationale wie internationale Interessenten für ihn gab -, freut uns sehr."

Herrmann gehörte zur goldenen U-17-Generation, die im vergangenen Jahr Welt- und Europameister wurde. "Charles hat zuletzt insbesondere bei der U-17-WM gezeigt, welche Qualitäten er auf den Platz bringen kann. Er hat einen guten linken Fuß, ist stark im Dribbling und kreiert auch durch seine Dynamik immer wieder Torgefahr", ergänzt Sandmöller.

Torschütze beim WM- und EM-Triumph

Herrmann war vor vier Jahren von Hannover 96 nach Dortmund gewechselt. In der gerade abgelaufenen Saison lief der 18-Jährige in 25 Pflichtspielen (fünf Tore) für die Schwarz-Gelben auf: 16-mal in der Weststaffel der U-19-Bundesliga, fünfmal in der Youth League, einmal im DFB-Pokal der A-Junioren sowie dreimal in der U-19-Bundesliga-Endrunde.

Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Hertha BSC wurde Herrmann in beiden Spielen jeweils eingewechselt, beim 2:2 im Hinspiel erzielte er das so wichtige späte Ausgleichstor. Bei der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim im Endspiel stand der Rechtsaußen in der Startelf und kam 68 Minuten zum Einsatz.

Im Sommer 2023 gewann Herrmann mit der U 17 die Europameisterschaft in Ungarn. Der Sohn von Ex-Profi Charles Akonnor kam dabei in allen sechs Partien zum Zug, fünfmal stand er in der Startelf. Beim 5:3-Sieg gegen Polen im Halbfinale steuerte Herrmann zudem einen Treffer bei. Bei der U-17-WM im Dezember in Indonesien wurde Herrmann in fünf der sieben Turnierspiele eingesetzt. Beim 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen die USA traf er sehenswert per Freistoß.