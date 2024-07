Im Zeichen der Lieblingszahl 1887: Neues HSV-Trikot vorgestellt

Das Heimtrikot des HSV für die Saison 2024/25 ist traditionell in Weiß gehalten - steht diesmal aber ganz im Zeichen der für den Verein besonderen Zahl 1887.

Der HSV hat am Freitag sein Heimtrikot für die Saison 2024/25 vorgestellt. Akzente in den Vereinsfarben Blau und Schwarz an den Seiten bringen Farbe auf die ansonsten traditionell in Weiß gehaltenen Adidas-Jerseys.

Das Highlight ist jedoch der 1887-Allover-Druck sowohl auf der Vorderseite als auch im unteren Bereich der Rückseite. 1887 ist das offizielle Gründungsjahr des Vereins. Außerdem unterstützen mittlerweile 1887 offizielle Fanclubs den HSV - diese neu aufgestellte Bestmarke verkündete der HSV am Vortag.

"Allen Widerständen zum Trotz ist die Zahl unserer Fanclubs seit 2018 von 880 auf die nun fantastische Zahl von 1887 HSV-Fanclubs angewachsen. Dieser Spirit und diese Treue sind die Seele unseres Vereins und unser aller Antrieb, für den wir euch gar nicht genug danken können", wird Cornelius Göbel, Direktor Fans, Kultur und Identität, in einer Mitteilung zitiert.

Symbol für tiefen Zusammenhalt zwischen Verein und Anhängern

Der 1887-Allover-Druck. HSV

In der neuen Saison schmückt nun also die "geschichtsträchtige Lieblingszahl der Rothosen", so bezeichnet der HSV selbst die 1887, die Heimtrikots der Hanseaten und "symbolisiert damit die Fanclubs sowie den tiefen Zusammenhalt zwischen Verein und Anhängern".

Rote Hosen und blaue Stutzen komplettieren das Set. Das neue Torwarttrikot indes ist gelb und durch orange Streifen "ein echter Hingucker", beschreibt der HSV das Outfit für alle seine Keeper.

Knapp 90 Euro werden fällig

Erstmals in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen wird das neue Heimtrikot am 2. Zweitliga-Spieltag gegen Hertha BSC. In die Saison startet der HSV mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am 2. August. Standardmäßig, also ohne Print, kosten die Jerseys 89,95 Euro, für Kinder 69,95 Euro. Mit eigenem Namen oder Spielernamen kommen 15 bzw. 12,50 Euro obendrauf.