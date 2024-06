Im Visier des Premier-League-Meisters: Manchester City buhlt um Pejcinovic

Die Saison verlief bitter für Dzenan Pejcinovic. In der Bundesliga kam der Youngster des VfL Wolfsburg nur auf vier Kurzeinsätze, am vorletzten Spieltag brach sich der Stürmer obendrein den Mittelfuß. An der Klasse des 19-Jährigen gibt es dennoch keine Zweifel - nach kicker-Informationen bemüht sich Manchester City um die Dienste des Sturmjuwels.

Seine Zahlen sind außergewöhnlich. In 21 Pflichtspielen für die U 19 des VfL Wolfsburg erzielte Dzenan Pejcinovic in der abgelaufenen Spielzeit 31 Tore, und auch seine Bilanz der vergangenen Jahre im DFB-Trikot ist bemerkenswert. 38 Einsätze, 38 Treffer von der U 16 bis zur U 19. Und so hatte der Angreifer schon vor zwei Jahren, als er vom FC Augsburg zum VfL Wolfsburg wechselte, die Qual der Wahl. Zahlreiche internationale Topklubs buhlten um Pejcinovic, der sich damals für den VfL entschied.

"Das Gesamtpaket hat mich am meisten überzeugt", erklärte der Teenager, der für 1,25 Millionen Euro gewechselt war, seinerzeit. "Hier kann ich bei den Profis trainieren und soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. Auch wenn sicher große Namen dabei waren, macht es für mich in meinem Alter wenig Sinn, jetzt schon einen solch großen Schritt zu machen. Die Perspektive in Wolfsburg war für mich entscheidend."

Die Perspektive in Wolfsburg hat jedoch nicht dazu geführt, dass Pejcinovic schon komplett angekommen ist in der Bundesliga. Seinem Debüt am letzten Spieltag der Premierensaison folgten vier Kurzeinsätze in der abgelaufenen Spielzeit. Auf sich aufmerksam gemacht hat der Stürmer vor allem im ständigen Profitraining und in den Spielen für den Nachwuchs des VfL und des DFB. Und da hat erneut ein internationaler Topklub hingeschaut: Nach kicker-Informationen buhlt Manchester City um die Dienste des Wolfsburgers, der beim VfL noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Leihe oder Verkauf? Pejcinovic kann jetzt nicht mehr im Nachwuchs spielen

Wie geht es weiter mit Pejcinvovic? Ab der neuen Saison darf der Torjäger nicht mehr für den Nachwuchs stürmen, eine U 23 bzw. U 21 gibt es nicht mehr bei den Niedersachsen, die sich zudem in der Offensive verstärken wollen. Trainer Ralph Hasenhüttl hat unlängst die Möglichkeit einer Leihe des Youngsters aufgeworfen. Oder kommt es gar zum Verkauf zu City? Dort würde Pejcinovic angesichts der namhaften Konkurrenz rund um Torjäger Erling Haaland zunächst auch kaum Chancen auf Einsätze in der Premier League haben, die Aussicht auf Training unter Pep Guardiola sowie Einsätze im U-21-Team des Premier-League-Meisters wären jedoch verlockend. Plus die Tatsache, dass Manchester diverse Partnerklubs hat, wie den spanischen Champions-League-Teilnehmer FC Girona.

Wir sind mit Dzenans Entwicklung sehr zufrieden. Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz

In Wolfsburg will Sportdirektor Sebastian Schindzielorz am liebsten mit Pejcinovic weitermachen. Nach seinem Mittelfußbruch absolviert der 19-Jährige derzeit seine Reha. "Mit Dzenans Entwicklung sind wir sehr zufrieden, unsere Gedanken gehen in die Richtung, wie wir diese Entwicklung weiter vorantreiben wollen", sagt Schindzielorz zum kicker. "Leider ist die Verletzung dazwischengekommen. Deswegen steht für uns erst einmal im Vordergrund, Dzenan wieder gesund und belastungsfähig zu bekommen. Wir hoffen, dass er im Laufe der Vorbereitung wieder ins Training einsteigen kann, danach sehen wir weiter." Der Poker um die Zukunft des Sturmjuwels hat freilich schon jetzt begonnen.