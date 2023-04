Im Video: Slapstick-Eigentor sichert Napolis 24. Sieg

Lecce - Neapel - Highlights by DAZN 07.04.2023

6:08Die SSC Neapel hat in der Serie A nach der schmerzhaften Pleite gegen Milan zurück in die Erfolgsspur gefunden. In Apulien half Gegner Lecce allerdings beim Siegtreffer kräftig mit - es war ein Slapstick-Eigentor.