Im Video: Schweiz lässt Ungarn mit Ex-Nürnberger, Distanzschuss und Heber abblitzen

4:36Deutschlands kommende EM-Gegner Ungarn und Schweiz standen sich an diesem zweiten Tag des Großturniers gegenüber. Am Ende stand ein verdientes 3:1 für die Eidgenossen, wenngleich es bis in die Nachspielzeit spannend gewesen war. Für besondere Treffer sorgten Ex-Nürnberger Kwadwo Duah und Michel Aebischer via Distanzschuss.