Im Video: Neuer und Füllkrug retten die DFB-Elf gegen die Schweiz

Highlights by MagentaTV 24.06.2024

8:00Deutschland gelingt kurz vor Schluss der 1:1-Ausgleich gegen die Schweiz. Matchwinner ist mit seinem Kopfball Niclas Füllkrug. Doch auch Manuel Neuer war gerade in der Schlussphase extrem wichtig. Der Achtelfinal-Gegner der DFB-Elf, die als Gruppensieger in die K.-o.-Phase eingezogen ist, entscheidet sich am Dienstag.