Im Video: Erstes Gosens-Tor in 2023 reicht Inter nicht

Serie A - Highlights by DAZN 07.04.2023

5:18Inter Mailand hat die Generalprobe fürs Champions-League-Viertelfinale gegen Benfica Lissabon in den Sand gesetzt. Der Favorit ging in Salerno zwar dank des ersten Treffers von Robin Gosens im Jahr 2023 in Führung, kassierte spät aber noch den Ausgleich.