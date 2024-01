Im Video: Dreßen gibt sein Karriereende bekannt

4:31Am Donnerstag kündete Thomas Dreßen an, seine Karriere aufgrund gesundheitlicher Probleme zu beenden. Ein Rennen macht der 30-Jährige aber noch - und das am Ort seines größten Triumphs, in Kitzbühel. 2018 hatte Dreßen auf der Streif gewonnen und gibt dort sein Abschiedsrennen.