Im Video: Draisaitl assistiert doppelt - Oilers überfahren Ducks

Highlights by NHL.com 31.03.2024

2:04Die Edmonton Oilers feiern einen 6:1-Kantersieg. Leon Draisaitl macht gegen die Anaheim Ducks seine Vorlagen 59 und 60 in der laufenden Saison und punktet damit im siebten Spiel in Folge. Seine Oilers rücken in der Western Conference auf Platz 4.