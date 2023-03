Im Vergleich: Honda Civic e:HEV und Mazda 3 e-Skyactiv X M-Hybrid

Hybride sind sie beide, einen Stecker braucht aber keiner von ihnen: Honda Civic e:HEV und Mazda 3 e-Skyactiv X M-Hybrid bekommen die Aufgabe des teilelektrifizierten Fahrens auch ohne extern aufladbare Batterie gelöst. Zahlt sich das in niedrigen Verbrauchswerten aus? Vergleich:

Seit es beim Kauf eines Plug-in-Hybriden keinen Umweltbonus mehr gibt, werden die Karten unter den teilelektrifizierten Fahrzeugen neu gemischt. Voll- und Mildhybride ohne Stecker, deren Erwerb schon bislang mit keinem Cent unterstützt worden ist, gewinnen gegenüber den preislich zumeist enteilten PHEVs an Attraktivität. Und auch die niedrigen Verbrauchswerte, die fast auf Diesel-Niveau liegen, sprechen für sich, wie der Vergleich der beiden Modelle von Honda und Mazda aufzeigt.

Benziner in der Nebenrolle

In dem als Vollhybrid ausgelegten Honda Civic e:HEV leistet der Benziner 105 kW/143 PS bei einem maximalen Drehmoment von 186 Newtonmetern. Die Kraft kann der Verbrenner zwar über eine Kupplung direkt auf die Antriebswellen übertragen, doch das geschieht nur bei konstant hohen Geschwindigkeiten, wie sie beispielsweise auf der Autobahn vorgelegt werden. In den meisten anderen Fahrsituation geht es im Hybridmodus voran. Der Benziner übernimmt dann die Rolle eines Stromerzeugers für den 135 kW/184 PS starken Elektromotor und überlässt es ihm, die Vorderräder anzutreiben. Der Verbrenner arbeitet dabei im Hintergrund. Um nicht durch eintöniges Motorbrummen zu nerven, werden Schaltvorgänge simuliert. Der Civic hat kein Getriebe.

Mazda 3: Ihn gibt es nicht nur als klassischen Fünftürer (Foto), sondern auch als Limousine "Fastback". Hersteller

Der Verbrenner im Mildhybrid Mazda 3 leistet 137 kW/186 PS und 240 Newtonmeter. Er wird unterstützt von einer Elektro-Maschine mit 5 kW/7 PS und 60 Newtonmetern Drehmoment. Zu den Fahrleistungen: In der Spitze lässt der Mazda 3 mit 216 km/h den Civic mit 180 km/h klar hinter sich, im Sprint sind die beiden nah zusammen: In 7,8 Sekunden beschleunigt der Honda auf Tempo 100, der Mazda in 8,1 Sekunden.

Günstige Verbrauchswerte

Zu den Verbrauchswerten: Laut realitätsnaher WLTP-Norm begnügt sich der Civic e:HEV mit 4,7 Litern Super auf 100 Kilometern (113 CO2-Ausstoß), dem Mazda 3 Hybrid bescheinigt das Datenblatt etwa einen halben Liter mehr, nämlich 5,3 bis 5,2 l/100 km. Im Test haben wir beim Honda durchschnittlich 5,5 l/100 km gemessen, manchmal stand sogar eine Vier vor dem Komma. Somit punktet der Civic in dieser Disziplin mit einem besonders günstigen Verbrauch. Der über ein gut geführtes Sechsganggetriebe zu schaltende Mazda-Mildhybrid brachte es auf 6,4 l/100 km. Er glänzt aber durch höhere Reichweite dank des größeren Tanks: 51 statt 40 Liter.

Honda Civic e:HEV: Der Verbrenner produziert Strom für den Elektromotor. Hersteller

In mittleren Touren gibt sich der Honda-Antrieb akustisch sehr zurückhaltend. Freude macht auch das gute Anfahrverhalten. Ab rund 120 km/h dominieren auf Autobahnen die Abrollgeräusche. Im Mazda 3 fällt das nicht so auf, dazu könnten die schmaleren Reifen (215er statt 235er) beitragen. Auf kurvenreichen Landstraßen müssen bei beiden Modellen keine Abstriche bei der Fahrwerksabstimmung und Lenkung gemacht werden.

Typisch Mazda: Der dem Armaturenträger aufgesetzte Bildschirm, der sich während der Fahrt nur über einen Dreh-Drück-Regler ansteuern lässt und nicht per "Touch". Hersteller

Zum Innenraum: Der Civic bietet gegenüber dem Mazda 3 mehr Platz vor allem im Fond und im Kofferraum. Er profitiert von der um sieben Zentimeter größeren Außenlänge, 4,55 Meter stehen 4,46 Meter gegenüber, wobei der Radstand von rund 2,73 Metern fast identisch ist.

Intuitiv zu bedienen

Auffällig beim Civic: Das wabenstrukturierte Lüftungsgitter, das sich fast über die gesamte Breite des Armaturenträgers zieht. Hersteller

Ins Gepäckabteil des Civic passen 410 bis 1220 Liter gegenüber bescheideneren 351 bis 1026 Litern beim Mazda. Komfort und gute Verarbeitung bieten beide. Beide Japaner sind mit einem einfach zu bedienenden Infotainment ausgerüstet. Für den Civic spricht die umfangreichere Serienausstattung gegenüber dem Kontrahenten, dessen Listenpreis allerdings niedriger liegt.

"Vorübergehend geschlossen"

Der Einstiegspreis für den Honda Civic, der ausschließlich als Hybrid angeboten wird, beträgt 32.900 Euro. Allerdings weist die Honda-Kundenseite darauf hin, dass die Bestellannahme vorübergehend geschlossen wurde, ursächlich seien die "über den Erwartungen liegende Kundennachfrage und anhaltende Störungen in der Lieferkette". Der Mazda 3 e-Skyactiv X 2.0 M-Hybrid startet bei 28.390 Euro. Loben können wir die im Vergleich zum Honda längere Garantie (sechs statt drei Jahre).

Fazit: Trotz der unterschiedlichen Charaktere haben Honda Civic und Mazda 3 überraschend viele Gemeinsamkeiten. Ansonsten gilt: Mal liegt der eine vorn, mal der andere. Unter dem Strich kann das Duo über alle Bewertungsdisziplinen ziemlich ausgeglichen punkten.

Ingo Reuss

Datenblatt

Mazda 3 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid: Manuelles Sechsganggetriebe, Hubraum 1998 ccm, Zylinder 4, Leistung 137 kW/186 PS bei 6000/min, max. Drehmoment 240 Nm bei 3000/min, Spitze 216 km/h, 0 - 100 km/h in 8,1 sec, Verbrauch WLTP 4,7 l/100 km, CO2-Emission 106 - 105 g/km, Länge 4,46 m, Breite 1,80 ohne, 2,03 m mit Außenspiegeln, Höhe 1,44 m, Gepäckabteil 351 - 1026 l, Tankinhalt 51 l, Leergewicht 1438 - 1476 kg, zulässiges Gesamtgewicht 1941 kg, Anhängelast gebremst 1300 kg, ungebremst 600 kg, Preis ab 28.390 Euro.

Honda Civic e:HEV: e-CVT-Direktantrieb, VERBRENNUNGSMOTOR: Hubraum 1993 ccm, Zylinder 4, Leistung 105 kW/143 PS bei 6000/min, Drehmoment 186 Nm bei 4500/min, ELEKTROMOTOR: Leistung 135 kW/184 PS, Drehmoment 315 Nm. Spitze 180 km/h, 0 - 100 km/h in 7,8 sec, Verbrauch Norm 4,7 l/100 km, Länge 4,55 m, Breite 2,08 m mit Außenspiegeln, Höhe 1,41 m, Gepäckabteil 410 - 1220 l, Tankinhalt 40 l, Leergewicht 1517 kg, zulässiges Gesamtgewicht 1865 kg, Anhängelast gebremst 750 kg, ungebremst 600 kg, Preis ab 32.900 Euro