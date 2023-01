Im Trainingslager: Endlich ein Heimspiel für Eduardo Quaresma

Seit letztem Sommer spielt Eduardo Quaresma für 1899 Hoffenheim. Nach seinem ersten Halbjahr bei der TSG zieht der Verteidiger, der einen berühmten Verwandten hat, eine erste Bilanz.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Albufeira (Portugal) berichtet Michael Pfeifer

Statt 2300 Kilometer weg von der Heimat in entfernten Hoffenheim hat Eduardo Quaresma derzeit im Trainingslager in Portugal mal für eine Woche ein "Heimspiel". Albufeira, wo die Kraichgauer ihr Domizil an der Algarve aufgeschlagen haben, liegt nur rund 200 Kilometer südlich seiner Geburtsstadt Barreiro, das auf einer Halbinsel direkt südlich von Lissabon liegt. Eine vertraute Umgebung, in der Quaresma nun auch als Übersetzer gefordert ist.

Noch eher ins Englische. "Deutsch ist eine schwierige Sprache, aber ich gebe mein Bestes, habe einen Lehrer in Hoffenheim und arbeite auch mit einer App, um die Sprache zu lernen", erklärt der 20-Jährige, "es ist wichtig und macht es leichter, wenn du die Sprache sprichst, wo du spielst."

Es war ein schwieriger Start in der Fremde für den jungen Verteidiger, der im Sommer zunächst auf Leihbasis von Sporting Lissabon nach Hoffenheim wechselte. "Der Fußball ist härter und intensiver in der Bundesliga. Das war hart in den ersten Wochen", erinnert sich Quaresma, „aber alle haben mir gut geholfen, ich fühle mich sehr wohl, das machte es viel leichter, mich daran zu gewöhnen.

Das Startelfdebüt Eduardo Quaresmas misslang

"Dann habe ich mich gut entwickelt, habe einige Spiele in der U 23 gemacht, um Praxis zu sammeln." Dann kam das Debüt. "Dann bekam ich meine ersten drei Minuten in Schalke, nicht viel, aber ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben", versichert Quaresma, "danach wurde es immer besser." Und führte zu seinem Startelfdebüt, das beim 2:4 in Frankfurt allerdings misslang. Wie die gesamte Mannschaft erwischte auch Quaresma einen schlechten Tag, verlor nach einem Ausrutscher den Ball, was prompt zu einem Gegentreffer führte. "Das war unglücklich, aber das ist Fußball. Meine Kollegen und der Coach haben mich sehr gut unterstützt und mich beruhigt", erzählt der ehrgeizige Abwehrspieler, der im Abwehrbereich sämtliche Positionen bekleiden kann, "das nächste Mal will ich das unbedingt besser machen."

Bis zum Sommer will Quaresma um weitere Einsatzchancen kämpfen, dann wird entschieden, ob die TSG die Kaufoption ziehen wird. "Ich bin zufrieden mit den ersten Monaten, ich arbeite hart auf und neben dem Platz, mal gelingt es, mal nicht, da muss ich mich noch verbessern", so Quaresma, "ich will weiter hart arbeiten und gut trainieren, um bereit zu sein, wenn der Moment kommt."

Bis zur U 21 hat er bislang alle Auswahlteams seines Landes durchlaufen, bis ins A-Team aber ist der Weg noch weit. "Es ist schwierig in die Nationalelf zu kommen für junge Spieler, das Niveau ist sehr hoch. Abwarten, ich muss mich im Verein erst mal zeigen", weiß Quaresma, "aber die EM 2024 ist schon ein Fernziel. Da will jeder dabei sein. Auch ich."

Ricardo Quaresma? - "So etwas wie ein sehr entfernter Cousin"

Immerhin hat er einen berühmten Namensvetter, mit dem er über drei Ecken sogar verwandt ist: Portugals Star und 80-maliger Nationalstürmer Ricardo Quaresma. "Meine Mutter und mein Opa haben mir erzählt, wir wären verwandt, aber entfernt, ich weiß nicht wirklich wie, so etwas wie ein sehr entfernter Cousin, vierten Grades, ich bin nicht sicher. Aber wir kennen uns nicht persönlich." Kann ja noch kommen.