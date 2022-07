Im Training verletzt: VfB-Duo fällt wochenlang aus

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf Nikolas Nartey (22) und Tanguy Coulibaly (21) verzichten.

Werden dem VfB Stuttgart in den kommenden Wochen fehlen: Nikolas Nartey (li.) und Tanguy Coulibaly. IMAGO/Sportfoto Rudel

Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, verletzten sich beide Spieler im Training am Mittwoch und werden jeweils drei bis vier Wochen ausfallen. Beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison, die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden am 29. Juli, werden die beiden Akteure damit wohl nicht mitwirken können.

Nartey zog sich eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu, bei Coulibaly handelt es sich um eine knöcherne Verletzung am großen Zeh. Beide Spieler müssen sich keiner Operation unterziehen.