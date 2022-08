Im Testspiel verletzt: Nartey fällt wieder aus

Nikolas Nartey (22) bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der Däne fällt erneut mehrere Wochen aus.

Erneut verletzt: Nikolas Nartey am Donnerstag gegen St. Gallen. picture alliance / Pressefoto Rudel

Wie der VfB Stuttgart am Donnerstag bekanntgab, hat sich Nartey einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt zwei bis drei Wochen aus. Die Verletzung zog sich der Däne beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen den FC St. Gallen zu. Nartey hatte zunächst noch das Tor zum 1:0 erzielt, musste nach einer halben Stunde aber ausgewechselt werden. Der VfB hatte sich im Anschluss an die Partie noch optimistisch gezeigt, dass es sich nicht um einen Muskelfaserriss handele.

Für Nartey ist es bereits die zweite Verletzung binnen kurzer Zeit. Gerade erst war er von einer Bänderverletzung im Sprunggelenk zurückgekehrt, die er sich vor gut einem Monat im Training zugezogen hatte. In der aktuellen Saison kam er bislang noch nicht zum Einsatz.

Der 22-Jährige wäre für das Auswärtsspiel in Köln am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine mögliche Alternative für den von Atalanta Bergamo umworbenen Borna Sosa auf der linken Seite gewesen. Sollte der Kroate die Reise nach Köln nicht antreten, dürfte die Außenbahn nun an Silas gehen.