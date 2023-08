Im Test: Weinsberg X-Cursion Van Edition 500 LT

Schon knapp 800.000 Wohnmobile gab es 2022 in Deutschland - ein neuer Rekord. In diesem Jahr kommen voraussichtlich rund 100.000 weitere dazu. Die Gründe des Booms liegen auf der Hand: Im "WoMo" reist es sich unabhängig und immer flexibel, Kofferpacken beim Ortswechsel entfällt. Wir haben das Camperleben im Weinsberg X-Cursion Van ausprobiert, der auf dem VW "Bulli" basiert.

Es ist Urlaubszeit, und dieses Mal soll die Ferienwohnung vier Räder besitzen und flexibel von hier nach dort rollen können. Jetzt steht er also vor uns, der Weinsberg X-Cursion Van, ein Reisemobil des bayerischen Herstellers Knaus/Tabbert. Obwohl das "Rolling Home" nur 5,88 Meter in der Länge misst, sieht es von fast allen Seiten aus wie ein Großer und schick dazu. Schaut man von vorn auf das "WoMo", so ist das Fahrerhaus etwas schmaler geraten, weil der Wohnmobilbauer bei diesem Modell auf den VW Bulli T 6.1setzt. Dieser erreicht halt nicht ganz die 2,16 Meter Breite des Aufbaus beziehungsweise der Wohnkabine, was sich aber beim Fahren nicht als Nachteil entpuppt.

Bis zu vier Personen können auf Entdeckungsreise gehen, zwei Erwachsene fühlen sich wohl, mit ein oder zwei Kindern könnte es schon schwieriger werden.

Wohnliche Atmosphäre

Erste Erkundung des Innenbereichs: Vom Fahrerhaus ins Wohnabteil gelangen wir durch die Lücke zwischen den beiden Vordersitzen. Bequemer geht es durch die seitliche Tür am Heck, alternativ lassen sich auch Grundriss-Varianten mit der Tür auf der Beifahrerseite hinter dem Fahrerhaus ordern. Zwei Stufen hoch und es gibt allen Grund zum Staunen: Innen empfängt uns eine fast luxuriöse Atmosphäre, alles wirkt solide und gut verarbeitet. Dazu das großzügige Raumgefühl trotz eingeschränkter Wohnmobillänge, auch dank der knapp zwei Meter Raumhöhe. Die Variante "Pepper" macht vieles, nicht nur die Stoffbezüge, entsprechend ihres Namens noch peppiger.

Appartement auf Rädern: So sieht es im Wohnbereich des X-Cursion aus. Hersteller

Schon der Basis-500-LT ist rundum fast komplett ausgestattet bis hin zur Küchenzeile mit Zweiflamm-Kocher inklusive Glasabdeckung, tiefer Edelstahlspüle und robuster Arbeitsfläche. Da macht Kochen richtig Spaß. Dazu gibt es für die Tour gesicherte Unter- und Oberschränke, einschließlich Geschirr- und Gläserhalterungen. Besonders genießen wir an heißen Tagen die Vorzüge des leistungsstarken Kühlschranks, der mehr als einen Tag über Batteriespeicher funktioniert, wenn mal länger kein Stromanschluss verfügbar ist.

Mit Dusche und Bad

Durch eine Schiebetür geht es ins Badezimmer. Dort ist für alles gesorgt, was der Wohnmobilist braucht. Auf kleinster Fläche finden sich im X-Cursion Van Edition 500 LT (anders aufgeteilt ist die Variante 500 MQ) praktische Wandablagefächer und Schränke, ein Spiegel über dem verschiebbaren Waschbecken, außerdem Dusche und Toilette. Letztere bietet allerdings ziemlich wenig Beinfreiheit, das erschwert sitzende Aktionen. Alternativ gibt es freilich auf Stell- oder Campingplätzen vielfältige Einrichtungen - sofern man, was vor allem in der Hauptsaison anzuraten ist, rechtzeitig einen Stellplatz bucht.

Komplett eingerichtet: Das Badezimmer. Hersteller

Im Heck, hinter dem Bad, findet sich ein größerer Stauraum, "Garage" genannt. Vorteil: Er ist von außen und innen über Türen zugänglich. Dort ist Platz für zusätzliches (Sport-)Gepäck, zusammenklappbare Campingmöbel, Wasserschlauch, Kabeltrommel, die Kurbel für die Außenmarkise (Serie beim Paket Pepper) und sogar für die Leiter zum vorderen "Easy-Move". Dabei handelt es sich um ein optionales, über Schienen gleitendes, im hochgefahrenen und gesicherten Zustand kaum sichtbares Hochbett über dem Fahrerhaus, das laut Hersteller bis zu zwei Personen einen Schlafplatz bietet, am ehesten vielleicht Kindern. Last but not least: Einiges an Kleidung bringen wir in dem hohen Schrank gegenüber der Küchenzeile unter.

Erste Etage: Hier gibt es zwei weitere Schlafplätze. Hersteller

Zwischen dem hinteren Teil der Wohnkabine des X-Cursion Van und dem VW-Fahrerhaus sind gegenüberliegende Sitzbänke und mittig ein versenkbarer Tisch angeordnet. Wenn die beiden Sitze im Fahrerhaus um 180 Grad gedreht werden, dann können sogar bis zu sechs Personen in geselliger Runde zusammensitzen. Stimmungsvolle Beleuchtung mit effektvoller Dimmmöglichkeit steht parat.

TV-Gerät für Fernsehabende

Nachts haben wir die gemütliche Sitzgruppe mit den Rückenteilen zum Quer-Doppelbett umgebaut, so nutzten wir die komplette Fahrzeuginnenbreite (knapp zwei Meter) für uns mit der Möglichkeit, sich so richtig auszustrecken. An der Wand darüber garantiert der schwenkbare 27-Zoll-TV (im Pepper-Paket enthalten) unterhaltsame Fernsehabende im Urlaub. Die Satellitenschüssel dreht sich je nach Standort. Über Ausstellfenster und Dachhauben kann gründlich gelüftet werden.

Camperleben: Heute hier, morgen da. ire

Apropos kompakte Länge: Sie bewährt sich besonders, wenn Innenstädte angesteuert werden. Rangieren oder Einparken auf Pkw-Plätzen ist meist kein Problem. Und sogar sehr enge mittelalterliche Stadttore meistert der X-Cursion Van. Auf der Langstrecke fühlt sich der Fahrer des Wohnmobils fast wie ein Brummi-Fahrer, der über dem Verkehrsgeschehen thront. Zum guten Fahreindruck tragen die einfache Bedienung, die übersichtliche Armaturentafel mit dem optionalen Infotainment-System inklusive 8-Zoll-Touchscreen und Navigation sowie vielseitige Assistenzsysteme im VW-Bulli bei, zum Teil kosten sie Aufpreis.

Sparsamer Diesel

Nicht zuletzt ist die Fahrwerksabstimmung des VW T6.1 rundum gelungen. In Kurven hält der doch verhältnismäßig große und schwere Wagen, der schon leer 3,2 Tonnen wiegt, brav seine Spur, lässt sich leicht dirigieren. Nicht unwichtig: Die Bremsen verzögern, wenn es sein muss, vehement. Das macht das Reisen sicher und angenehm. Außerdem geht es ökonomisch voran, weil der 110 kW/150 PS starke Diesel nur rund siebeneinhalb Liter konsumiert, wenn zurückhaltend auf Landstraßen gefahren wird oder auf Autobahnen überwiegend ein Tempo von rund 100 km/h eingehalten wird. Gerade genug, um nicht von Lastwagen überholt zu werden.

Kommandostand: Vertrautes Bulli-Cockpit. Hersteller

Zu den Preisen: Der X-Cursion Van 500 LT kostet ab 72.370 Euro (inkl. Mehrwertsteuer), in der "Pepper"-Ausführung 79.490 Euro. Die Konfiguration ist nicht gerade einfach. Zur Sonderausstattung zählt das Automatikgetriebe für 2750 Euro in der Basis, beim "Pepper" ist es serienmäßig. Auch die Auflastung auf 3500 Kilo ist bei diesem Modell im Preis enthalten, sonst steht sie für 2290 Euro in der Liste. Option ist die Klimaautomatik im Fahrerhaus, eine manuelle Klimaanlage ist aber wiederum Serie bei "Pepper", ebenso wie Alufelgen und 17 Zoll-Bereifung (statt 16 Zoll), Scheibenverdunklung vorn und Sitzheizung. Für die hilfreiche Rückfahrkamera fallen keine Zusatzkosten an.

Trotzdem kommt unter dem Strich noch durch einige Sonderausstattungen ganz schön was zusammen. Noch ein Tipp: Weil die Digitalisierung mit all ihren Möglichkeiten auch vor den Wohnmobilen nicht halt macht, schadet es nicht, sich vor Fahrtantritt erst einmal gründlich einweisen zu lassen.