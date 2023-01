Im Test verletzt: Ejuke fehlt Hertha zum Auftakt

Hertha BSC muss zum Start in das Bundesliga-Jahr auf Chidera Ejuke (25) verzichten. Der Offensivspieler hat sich in einem Testspiel verletzt.

Wie der Hauptstadtklub am Montagabend mitteilte, erlitt Ejuke beim 7:1 über The Villages SC am Sonntag eine Bandverletzung im Knie und wird "die nächste Zeit auf den Trainings- und Spielbetrieb verzichten müssen". Eine genauere Ausfallzeit prognostiziert der Verein nicht, beim Bundesliga-Auftakt 2023 gegen den VfL Bochum am 21. Januar wird Ejuke aber definitiv fehlen.

"Das ist natürlich sehr schade für Chidi und auch für unser Team, denn mit seiner positiven Art ist er sowohl auf dem Platz als auch außerhalb sehr belebend", wird Trainer Sandro Schwarz zitiert. "Wir arbeiten ab sofort daran, dass er möglichst schnell wieder zu uns stößt."

Bereits am Dienstag wird Ejuke Herthas Trainingslager in Florida verlassen und nach Berlin zurückkehren. Dort soll er laut Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic "konservativ behandelt und schnellstmöglich wieder ans Teamtraining herangeführt" werden.

Ejuke, der im Sommer auf Leihbasis von ZSKA Moskau nach Berlin gewechselt war, kam bislang in allen 15 Bundesligaspielen der laufenden Saison zum Einsatz, davon zehnmal von Beginn an (kein Tor, drei Assists, kicker-Durchschnittsnote 3,59). Vor der WM-Pause fungierte er vornehmlich als Joker.