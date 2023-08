Im Test: Opel Astra Sports Tourer Diesel

Gefühlt kauft alle Welt ein SUV, und der Diesel fährt sowieso aufs Abstellgleis: Geht es nach dieser Prämisse, ist der Opel Astra Sports Tourer 1.5 D gleich in zweifacher Hinsicht aus der Zeit gefallen. Wir haben den kompakten Kombi mit 130-PS-Selbstzünder trotzdem ausprobiert und festgestellt, dass so viel Bewährtes gar nicht gestrig ist.

Wie er aussieht:

Früher hießen die Opel-Kombis "Caravan", später wurden sie auf "Sports Tourer" umgetauft, was gleich viel dynamischer klingt. Inzwischen gibt es nur noch ein Modell mit Blitz, das diese Zusatzbezeichnung trägt: Die besonders ladefreudige Variante des Astra. Sie ist von Opel einige Monate nach dem Start des klassischen Fünftürers nachgereicht worden, und ästhetisch wird sie dem "Sports" im Namen sehr gerecht. Wer sauber-schnörkelloses Design mag, wird Gefallen an dem 4,64 Meter langen Wagen finden, der sich um stattliche 27 Zentimeter über den normalen Astra hinausstreckt und wie dieser ein Plattform-Bruder des Peugeot 308 ist, im Sports-Tourer-Fall der "SW"-Variante.

Die Front trägt den Opel-typischen "Vizor"-Look, gemeint ist die nahtlose Einheit aus Kühlergrill und schmalen Scheinwerfern. Längs über die Motorhaube zieht sich eine schicke Bügelfalte; das Heckfenster wird von einem sportlichen Spoiler beschirmt, und das Dach lackiert Opel ausstattungsabhängig in farblich kontrastierendem Schwarz.

Wie er eingerichtet ist:

"Curved Display" nennt Opel die Einheit zweier Bildschirme. "Curved" - gebogen - deshalb, weil sich der Zentralmonitor, ein Touchscreen, beflissen etwas dem Fahrer respektive der Fahrerin zuwendet. Das Bedienkonzept ist ein intuitives, durch verschachtelte Menüs muss man sich nicht touchen und wischen. Manche Funktionen lassen sich einzeln über physische Taster ansteuern, dazu gehört beispielsweise die Sitzheizung; andere Shortcuts führen direkt in ein Bildschirm-Menü, wo sich dann das finale Feintuning vornehmen lässt, etwa das der Klimatisierung. Der Lautstärkeregelung dient ein klassischer Drehknopf.

Curved Display: Der Touchscreen gibt sich leicht fahrerorientiert. Hersteller

Verhältnismäßig wenige Konfigurationsmöglichkeiten bietet das digitale Fahrerdisplay, dafür rückt ausstattungsabhängig ein großes Head-up-Display die wichtigsten Infos ins Blickfeld. Etwas auffassungsfreudiger könnte die Sprachassistenz agieren, und vom TomTom-Navi sind wir immer wieder auf das fixere Google Maps umgestiegen. Die Versuchung, das zu tun, ist groß, denn das Smartphone nimmt kabellos und somit denkbar bequem zum Infotainment Kontakt auf.

Auch im Astra Sports Tourer können wir den Aktivsitzen mit dem Zertifikat der Aktion Gesunder Rücken (AGR) hervorragenden Sitzkomfort bescheinigen. Weniger gut gefallen hat uns der nicht unerhebliche Anteil harten Kunststoffs im Innenraum.

Wie viel Platz er hat:

Fangen wir mit dem an, was an einem Kombi am meisten interessiert: Dem Gepäckabteil. Es ist gut ausgeformt und über eine niedrige, nur knapp 60 Zentimeter hohe Ladekante zugänglich, das Befrachten fällt also leicht, umso mehr, als die Heckklappe angenehm hoch öffnet, sensorgesteuert elektrisch allerdings nur im Topmodell "Ultimate".

Es gibt einen beweglichen, in zwei Höhen anzubringenden Ladeboden, der beim Hochklappen einrastet und so aus dem Weg ist. Im Fach darunter lässt sich das Gepäckrollo unterbringen - oder all jener Kleinkram, der zwar an Bord gehört, aber nicht beständig gebraucht wird. Wird die dreigeteilte Rücksitzlehne umgeklappt, ergibt sich eine nahezu ebene und 1,85 Meter lange Ladefläche, wer gern in einem schwedischen Möbelhaus einkauft, wird das gerne hören. So viel Funktionalität verdient Applaus. Und was passt rein in den Sports Tourer? 597 bis 1634 Liter. Das ist ordentlich, aber nicht rekordverdächtig.

Umzug in den Passagierbereich: Man sitzt tief im Astra Sports Tourer, bequem außerdem und mit genügend Freiraum ausgestattet. Etwas knapper geht es im Fond zu; zwei Personen und zumal Kinder finden dort aber allemal ein komfortables Unterkommen.

Was ihn antreibt:

Ein 1,5-l-Vierzylinder-Diesel, der 96 kW/130 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern produziert. Angeboten wird er ausschließlich in Verbindung mit einer 8-Stufen-Wandlerautomatik.

Kurzer Blick auf die Alternativen: Neben dem 1,2-l-Dreizylinder-Turbobenziner mit ebenfalls 96 kW/130 PS stellt Opel einen Plug-in-Hybrid mit 133 kW/180 PS Systemleistung und 66 Kilometern elektrischer Reichweite bereit. Sportlichste Modellvariante ist der GSe; ebenfalls ein Plug-in-Hybrid, aber mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS.

Mit Dachspoiler: Das Heck des Astra-Kombis. Herstller

Wie er sich fährt:

"Solide" ist das Adjektiv, das sich auch in die fahrtechnische Bewertung des Astra Sports Tourer D einnistet. Große Gefühle kommen nicht auf hinterm Steuer, wohl aber das Empfinden, den richtigen Partner für die Langstrecke gefunden zu haben. Der 1,5-Liter-Selbstzünder gefällt mit völlig ausreichender Leistung und unaufgeregt-kultiviertem Benimm; der nach dem Wachwerden präsente Selbstzünder-Sound zieht sich später in den Hintergrund zurück. Die D-Maschine repräsentiert vielleicht kein Drehmomentwunder alter Diesel-Schule, dennoch beschleunigt der Opel-Kombi locker durch, wobei die Achtstufenautomatik die Gänge nicht unbedingt flott, aber weich und treffsicher wechselt. Mit der Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h ist man mehr als gut bedient.

Ein Adaptivfahrwerk bietet Opel für den Astra nicht an. Vermisst haben wir es nicht. Wie der Sports Tourer verrunzeltem Asphalt die Spitzen nimmt, hat uns trotz gelegentlich ruppiger Impulse ebenso überzeugt wie das jederzeit berechenbare Fahrverhalten und die klare Rückmeldung der Lenkung.

Was er verbraucht:

1120 Kilometer Reichweite zeigt uns der Bordcomputer nach dem Volltanken an, das liest man gerne ab. Bei diszipliniert-vorausschauender Fahrweise ist die Vier vor dem Komma ohne weiteres machbar, im Regelfall wird man Werte zwischen fünf und sechs Litern pro 100 km erreichen, erst bei schnellerer Autobahnfahrt steigt der Verbrauch über sieben Liter. Im Schnitt hielten wir 5,4 l/100 km fest.

Was er bietet:

Das Basismodell "Enjoy" bringt unter anderem das Multimediasystem mit Zehn-Zoll-Fahrerinfodisplay und gleich großem Touchscreen mit, ferner Klimaautomatik, schlüsselloses Startsystem, Frontkollisionswarner, Einparkhilfe vorn und hinten sowie 16-Zoll-Leichtmetallräder. Interessanter ist die "Business Edition", beispielsweise mit 17-Zoll-Alurädern, AGR-Fahrersitz, 180-Grad-Rückfahrkamera sowie Sitz- und Lenkradheizung. Allerdings ist diese Ausstattungsvariante "vorübergehend nicht bestellbar", wie es der Preisliste zu entnehmen ist.

Erfolgsmodell: Der Sports Tourer trägt den überwiegenden Teil der Astra-Verkäufe. Hersteller

Die Wahl der Vernunft dürfte der "GS" darstellen, bei dem dann schon der AGR-Sitz für den Beifahrer, die 360-Grad-Kamera, Zweizonen-Klimaautomatik, Sitz-/Lenkradheizung, Assistenzsysteme wie Verkehrsschilderkennung, Spurhalteassistent, Tempomat und ein schlüsselloses Start-Stopp-System an Bord sind. Vor allem aber lassen sich für den GS etliche Features hinzubestellen, die den niedrigeren Levels auch gegen Aufpreis verwehrt bleiben - das fabelhafte und variantenreiche Intelli-Lux-Licht mit Matrix-Scheinwerfern zu 1300 Euro beispielsweise. Im Topmodell "Ultimate" gehört es zum serienmäßigen Lieferumfang, ebenso wie Navi, Head-up-Display, die sensorgesteuert elektrische Heckklappe und das umfangreichere Fahrassistenzsystem "Intelli-Drive 1.0".

Was er kostet:

Ab 33.860 Euro. Der "GS" kommt auf mindestens 37.480, das Topmodell "Ultimate" auf 41.480 Euro.

Was wir meinen:

Opel verkauft den Astra in Deutschland zu zwei Dritteln als Kombi, und der Sports Tourer mit seinen praktischen Vorzügen zeigt auf, warum das so ist. Solange der Diesel überhaupt noch angeboten wird, empfiehlt er sich Langstreckenfahrern als sehr sinnvolle Antriebsquelle. Der einstigen Schadstoffproblematik wird inzwischen mit Partikelfilter und AdBlue-Zugabe begegnet, der CO2-Ausstoß ist bekanntlich an den Verbrauch gekoppelt, der wiederum niedriger als beim Benziner liegt. Ob sich Mehrkosten bei Anschaffung - gegenüber dem gleich starken 1.2 Turbo mit Automatik sind es 1850 Euro - Kraftstoff, Versicherung und Steuer lohnen, ist letztlich eine persönliche Rechenfrage.

Ulla Ellmer

Datenblatt Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel

Antrieb Diesel, Achstufen-Wandlerautomatik, Frontantrieb

Hubraum 1498 ccm

Zylinder 4

Leistung 96 kW/130 PS bei 3750/min

max. Drehmoment 300 Nm bei 1750/min

Höchstgeschwindigkeit 208 km/h

Beschleunigung 0 - 100 km/h 11,0 sec

Kraftstoff Diesel

Normverbrauch WLTP 5,1 - 4,9 l/100 km

Testverbrauch 5,4 l/100 km

CO2-Emission 135 - 129 g/km

Schadstoffnorm Euro 6d

Energie-Effizienzklasse B

Länge 4,64 m

Breite 1,86 m ohne, 2,06 m mit Außenspiegeln

Höhe 1,48 m

Sitzplätze 5

Gepäckraum 587 - 1634 l

Kraftstoff-Tank 52 l

AdBlue-Tankfüllmenge 13 l

Leergewicht 1438 kg

zulässiges Gesamtgewicht 1980 kg

Zuladung 497 kg

Anhängelast 1500 kg (gebremst), 740 kg (ungebremst)

Stützlast 75 kg

Versicherungs-Typklassen 15 (KH), 21 (TK), 21 (VK)

Preis ab 33.860 Euro