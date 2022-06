Im Tausch mit Spielern? PSG pokert um Galtier

Christophe Galtier (55) soll neuer Trainer von Paris St. Germain werden. Doch sein aktueller Klub OGC Nizza hat offenbar hohe Forderungen.

Bereits seit Donnerstag laufen französischen Medienberichten zufolge die Verhandlungen um Galtier, häppchenweise kommen nun Details an die Öffentlichkeit. So sickerte bereits am Samstagabend durch, dass Galtiers aktueller Klub OGC Nizza eine feste Ablösesumme für den Trainer verlangt. Diese soll deutlich höher sein als die geschätzt drei Millionen Euro, die Nizza erst im vergangenen Sommer für Galtier an Lille OSC überwiesen hatte.

Die Nordfranzosen hatte Galtier 2021 völlig überraschend zur Meisterschaft geführt - gemeinsam mit Sportdirektor Luis Campos, der nun bei PSG auf der Gehaltsliste steht. Offiziell als Berater, inoffiziell vermutlich mit deutlich mehr Mitspracherecht. Auch wegen Campos steht Galtier in der Hauptstadt ganz oben auf der Liste der Nachfolge für Mauricio Pochettino, dessen Entlassung mehreren Berichten zufolge bereits beschlossene Sache ist.

Kommt Galtier im Tausch mit Spielern?

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" am Sonntag berichtet, ist PSG jedoch bislang nicht bereit, die von Nizza aufgerufene Ablösesumme zu bezahlen. Der Hauptstadtklub habe demzufolge eine klare Rahmenvorstellung, die nicht überschritten werden soll. Diskutiert wird daher offenbar noch eine andere Lösung: Nizza könnte sich mit einem niedrigeren Preis für Galtier zufrieden geben, wenn im Tausch für den umworbenen Coach ein oder zwei Spieler von Paris an die Cote d'Azur wechseln. "Le Gym" habe schon konkrete Vorstellungen - "junge Spieler" sollen es sein, Namen kursieren bislang nicht.

Klar ist hingegen, dass alle Seiten möglichst rasch Klarheit haben wollen - zumal die Verhandlungen zwischen Galtier und PSG noch gar nicht begonnen haben. Mit einer Entscheidung wird im Verlauf der kommenden Woche gerechnet.